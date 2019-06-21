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Второй день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

22.06.2019 00:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый день II Европейских игр выдался очень насыщенным, однако большой спортивный праздник только начинается, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 июня лучшие атлеты континента будут сражаться в 10 дисциплинах. Более того, в субботу мы узнаем первых победителей и призеров.

Подробное расписание второго дня мультиспортивного форума в видеоматериале Натальи Федорцовой.

Второй день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Второй день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Второй день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Второй день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Второй день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Второй день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Люди в материале: Наталья Федорцова
 
 
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Новости Беларуси. Первый день II Европейских игр выдался очень насыщенным, однако большой спортивный праздник только начинается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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