Второй день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый день II Европейских игр выдался очень насыщенным, однако большой спортивный праздник только начинается, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 июня лучшие атлеты континента будут сражаться в 10 дисциплинах. Более того, в субботу мы узнаем первых победителей и призеров.

Подробное расписание второго дня мультиспортивного форума в видеоматериале Натальи Федорцовой.























