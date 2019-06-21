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Второй день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый день II
21 июня лучшие атлеты континента будут сражаться в 10 дисциплинах. Более того, в субботу мы узнаем первых победителей и призеров.
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Новости Беларуси. Первый день II Европейских игр выдался очень насыщенным, однако большой спортивный праздник только начинается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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