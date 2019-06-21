|
Плиточник нас удивил. Подборка «шедевров» благоустройства в юбилейном выпуске «Доски позора»
Источник материала: Tut.by
Многие заметили, что туристические маршруты в этом году начищены до блеска: все силы страны были брошены на то, чтобы произвести впечатление на участников Европейских игр и туристов. К наведению порядка приложили руку и наши авторы «
Минск, улица Долгобродская, 6, корпус 1. Здесь тоже крыльцо у второго подъезда разваливается. Жильцам в 115.бел еще зимой пообещали исправить ситуацию. Но только к октябрю.
Люди с Долгобродской, возможно, не видели, как выглядит по-настоящему разрушенное крыльцо. А мы им покажем: вот такие ступени ведут к магазину «Мила» в городе Бобруйске на улице Днепровской Флотилии.
А это уже Микашевичи, дорожка к поликлинике и больнице. Проблема здесь неочевидная, но есть: мамы с колясками по лестнице не ходят, а взбираются по склону рядом. Почему? Пандуса нет.
Молодечно, улица Строителей, 14Б. Крыльцо разваливается, ремонтировать его никто не торопится.
Остановка «Привольный» по направлению к Минску. Это вообще лестница или эти бетонные штуки только сгрузили с самосвала?
Эта замечательная лестница ведет к диспетчерской станции трамваев «Зеленый Луг» со стороны улицы Седых.
Вось такая прыгажосць у мікрараёне Білева-3 у Віцебску. Нам пішуць, што агулам раён прыгожы, але недапрацоўкі на кожным кроку, і ладна, калі яны не небяспечныя.
Минск, ул. Олешева, 5. Помните фото с лестницей, упирающейся в клумбу?
Так вот, здесь все не так, автор намеренно исказил информацию и сфотографировал лестницу так, что мощеную дорожку внизу не видно. А она есть. Ай-яй, не делайте так.
А еще нам прислали фото из Ждановичей. Автор возмутился, что через тоннель под ж/д путями ему не удалось пройти из-за лужи. Мы звонили в ЖКХ, там сказали, что там и не нужно ходить, это технологический проход.
Минск, под мостом на пересечении проспекта Независимости и улицы Руссиянова. Там вот такая дыра образовалась, при том что недавно проводился ремонт.
Жодино, улица Гагарина, 67. Контейнеры во дворе установили, но подъезд к ним не организовали. Поэтому мусоровозы ездят «сквозь» бордюры, уничтожая остатки газона и собственно сами бордюры.
Здание детского сада № 119 города Гомеля. Фасад здания разрушается, осыпается плитка. Здесь есть табличка с надписью «Опасная зона». Но дети в саду еще читать не умеют.
Дворец творчества в Гродно. Дети каждый день ходят на занятия. Ступеньки, по всей видимости, давно не ремонтировались.
Барановичи, улица Репина, 60а. Детская горка во дворе давно не горка.
Минск, ул. Есенина, 123. Люди пишут, что пандус в ужасном состоянии, шатаются ступеньки. В Московском ЖКХ обещали привести ее в порядок уже в следующий понедельник.
Агрогородок Слобода (Озерицкая). В прошлом году по улице Центральной сделали новые стоянку и пешеходную дорожку, только вот между новой дорожкой и старой оставили яму, которую приходится обходить по песку.
А это результаты работы горе-плиточника. Читатель негодует: «Пока у нас в стране такие строители, мы никогда не будем жить хорошо».
Минск, улица Максима Танка, 4. Нам пишут, что в прошлом году лестницу напротив второго подъезда отремонтировали, но не прошло и года, как она рассыпалась.
Фото сделано недалеко от Минского райисполкома напротив входа в магазин «Рублевский» по адресу: Ольшевского, 4. Тротуар упирается в каменное ограждение стоянки авто. Люди протоптали тропинку вокруг. Неужели так ходить удобно?
Улица Чкалова, 22, Минск. На детскую площадку завезли песок. Теперь здесь самая большая песочница в столице.
Лестница к остановке «Индустриальная» в Минске. И спуск от проспекта Жукова к улице К. Либкнехта и Бетонному проезду.
А это просто смешное видео от строителей. Его назвали «Аллея славы для курицы».
Видео с www.facebook.com/humorpagehumor
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня у нас 50-й выпуск «Доски позора».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)