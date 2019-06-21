Плиточник нас удивил. Подборка «шедевров» благоустройства в юбилейном выпуске «Доски позора»

Источник материала: Tut.by

Многие заметили, что туристические маршруты в этом году начищены до блеска: все силы страны были брошены на то, чтобы произвести впечатление на участников Европейских игр и туристов. К наведению порядка приложили руку и наши авторы « Доски позора »: многие «косяки» были исправлены именно после публикации в рубрике. Кстати, сегодня уже юбилейный, 50-й выпуск. Но расслабляться, читатель, рано: у нас еще непочатый край работы.

Минск, улица Долгобродская, 6, корпус 1. Здесь тоже крыльцо у второго подъезда разваливается. Жильцам в 115.бел еще зимой пообещали исправить ситуацию. Но только к октябрю.





Люди с Долгобродской, возможно, не видели, как выглядит по-настоящему разрушенное крыльцо. А мы им покажем: вот такие ступени ведут к магазину «Мила» в городе Бобруйске на улице Днепровской Флотилии.





А это уже Микашевичи, дорожка к поликлинике и больнице. Проблема здесь неочевидная, но есть: мамы с колясками по лестнице не ходят, а взбираются по склону рядом. Почему? Пандуса нет.



Фото предоставлено читателем

Молодечно, улица Строителей, 14Б. Крыльцо разваливается, ремонтировать его никто не торопится.



Фото предоставлено читателем

Остановка «Привольный» по направлению к Минску. Это вообще лестница или эти бетонные штуки только сгрузили с самосвала?



Фото предоставлено читателем

Эта замечательная лестница ведет к диспетчерской станции трамваев «Зеленый Луг» со стороны улицы Седых.



Фото предоставлено читателем

Вось такая прыгажосць у мікрараёне Білева-3 у Віцебску. Нам пішуць, што агулам раён прыгожы, але недапрацоўкі на кожным кроку, і ладна, калі яны не небяспечныя.











Минск, ул. Олешева, 5. Помните фото с лестницей, упирающейся в клумбу?



Фото предоставлено читателем

Так вот, здесь все не так, автор намеренно исказил информацию и сфотографировал лестницу так, что мощеную дорожку внизу не видно. А она есть. Ай-яй, не делайте так.





А еще нам прислали фото из Ждановичей. Автор возмутился, что через тоннель под ж/д путями ему не удалось пройти из-за лужи. Мы звонили в ЖКХ, там сказали, что там и не нужно ходить, это технологический проход.



Фото предоставлено читателем

Минск, под мостом на пересечении проспекта Независимости и улицы Руссиянова. Там вот такая дыра образовалась, при том что недавно проводился ремонт.



Фото предоставлено читателем

Жодино, улица Гагарина, 67. Контейнеры во дворе установили, но подъезд к ним не организовали. Поэтому мусоровозы ездят «сквозь» бордюры, уничтожая остатки газона и собственно сами бордюры.



Фото предоставлено читателем

Здание детского сада № 119 города Гомеля. Фасад здания разрушается, осыпается плитка. Здесь есть табличка с надписью «Опасная зона». Но дети в саду еще читать не умеют.



Фото предоставлено читателем

Дворец творчества в Гродно. Дети каждый день ходят на занятия. Ступеньки, по всей видимости, давно не ремонтировались.



Фото предоставлено читателем

Барановичи, улица Репина, 60а. Детская горка во дворе давно не горка.



Фото предоставлено читателем

Минск, ул. Есенина, 123. Люди пишут, что пандус в ужасном состоянии, шатаются ступеньки. В Московском ЖКХ обещали привести ее в порядок уже в следующий понедельник.



Фото предоставлено читателем

Агрогородок Слобода (Озерицкая). В прошлом году по улице Центральной сделали новые стоянку и пешеходную дорожку, только вот между новой дорожкой и старой оставили яму, которую приходится обходить по песку.



Фото предоставлено читателем

А это результаты работы горе-плиточника. Читатель негодует: «Пока у нас в стране такие строители, мы никогда не будем жить хорошо».



















Минск, улица Максима Танка, 4. Нам пишут, что в прошлом году лестницу напротив второго подъезда отремонтировали, но не прошло и года, как она рассыпалась.



Фото предоставлено читателем

Фото сделано недалеко от Минского райисполкома напротив входа в магазин «Рублевский» по адресу: Ольшевского, 4. Тротуар упирается в каменное ограждение стоянки авто. Люди протоптали тропинку вокруг. Неужели так ходить удобно?



Фото предоставлено читателем

Улица Чкалова, 22, Минск. На детскую площадку завезли песок. Теперь здесь самая большая песочница в столице.



Фото предоставлено читателем

Лестница к остановке «Индустриальная» в Минске. И спуск от проспекта Жукова к улице К. Либкнехта и Бетонному проезду.









А это просто смешное видео от строителей. Его назвали «Аллея славы для курицы».

Видео с www.facebook.com/humorpagehumor

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!