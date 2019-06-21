Национальный аэропорт хочет сдать в аренду крупную площадку для такси

Источник материала: Tut.by

В Национальном аэропорту Минск выставят на торги право аренды двух больших площадок под размещение терминала такси. Об этом REALTY.TUT.BY рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Подробности — в материале.

24 июля в Минском городском центре недвижимости пройдет аукцион на право аренды двух площадок общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров для размещения там терминала такси. Они расположены вот здесь:



Изображение предоставлено Минским городским центром недвижимости

Победитель торгов должен будет оборудовать площадки и поставить там шлагбаумы, право заезда под которые имеют только определенные машины такси. То есть будет оператором такси в аэропорту.

По условиям аукциона, победитель должен выполнить в числе прочего следующие условия: 1) соответствовать всем требованиям, которые закон предъявляет к диспетчеру такси; 2) заключить договоры на использование терминала такси с перевозчиками на основании технологии, которую предоставит Национальный аэропорт; 3) организовать прием и передачу заказов на перевозку пассажиров; 4) обеспечить общедоступность информации о перевозках; 5) сделать так, чтобы водители такси работали в деловом стиле одежды.

Начальная цена права аренды — 1,97 тысячи рублей. Ежемесячная плата за две площадки — 0,2 базовые арендные величины за «квадрат», или около 7,9 тысячи рублей.

Правда, срок договора аренды — всего 1 год. Скорее всего, это объясняется тем, что это пилотный проект. «Если арендатор будет соответствовать всем условиям, то, думаю, договор впоследствии будет продлеваться без аукциона», — говорит Тихон Чашейко.

Торги пройдут в Минском городском центре недвижимости 24 июля. Более подробная информация появится на сайте учреждения в понедельник.

Отметим, что у Национального аэропорта уже есть один официальный перевозчик такси, но это не полностью решает проблему с нелегалами.