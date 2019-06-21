Более девяноста ребят из Вороновской школы и Вороновского центра творчества детей и молодежи побывали на экскурсии в отделе Департамента охраны

Источник материала: Вороновская газета





Вместе с заместителем начальника отдела охраны Алексеем Гутом дети повторили Правила дорожного движения, вспомнили азы безопасного поведения на дороге. Затем ребят ждала обзорная экскурсия по отделу охраны. Заместитель командира роты милиции Павел Родик ознакомил гостей с учебно-методической базой, а заинтересовавшимся рассказал какими качествами должен обладать сотрудник милиции, как попасть на службу в органы внутренних дел.

Пожалуй, самым запоминающимся для детей стало знакомство с милиционером-кинологом Александр Кичко и его служебно-розыскной собакой Гримм. Ребята с восторгом наблюдали, как умное животное четко выполняет команды, преодолевает полосу препятствия и задерживает «преступника». Чуть позже многие воспользовались возможностью выстрелить из пистолета Макарова на учебно-тренировочном комплексе «Скат», примерить специальные средства защиты (бронежилет, шлем), посидеть за рулем служебного автомобиля.















— Одна из основных целей проведения таких акций — популяризация органов внутренних дел, знакомство со служебными буднями правоохранителей, сотрудников Департамента охраны, — отмечает начальник отдела подполковник милиции А.А. Станкевич. — Работать нужно на опережение. С малых лет необходимо прививать детям привычку быть законопослушными гражданами, не совершать административные правонарушения, вести здоровый образ жизни.



















Анна ДУЛЬКО,

начальник штаба отдела Департамента охраны.

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