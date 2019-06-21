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В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА

22.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА

Торжественная церемония открытия II Европейских игр 2019 года состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА

В центре чаши стадиона расположилась подвижная сцена с большими мультимедийными экранами.В ложе почетных гостей за церемонией наблюдали Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич, а также зарубежные гости, включая глав государств, которые прибыли на открытие II Европейских игр.

В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА

В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА

В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА

В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА

В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА
Государственный флаг Беларуси вынесли 14 детей в стилизованных национальных костюмах шести областей страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской, седьмая пара символизирует Минск. В качестве музыкального сопровождения звучала инструментальная версия песни “Белоруссия” знаменитой группы “Песняры”. Дети передали флаг солдатам роты Почетного караула. Флаг страны – хозяйки II Европейских игр поднят под государственный гимн Беларуси.

После красочной художественной церемонии «Купалье», которая представляла собой экскурс в самое сердце традиционной культуры и нематериального культурного наследия Беларуси с народными костюмами, уникальными традициями, народными обычаями и бытом, на стадионе начался парад атлетов, участие в котором приняли 2700 спортсменов из 50 европейских стран. Первой командой, прошедшей по главной арене Игр, традиционно были посланцы Греции. Замыкала шествие на правах организатора II Европейских игр сборная Беларуси, в состав которой вошел 221 атлет. Государственный флаг нес прославленный отечественный мастер настольного тенниса Владимир Самсонов. Одними из самых многочисленных команд стали сборные России, Германии и Украины.

После парада атлеты расположились в центре стадиона и вместе со зрителями наблюдали за красочным шоу.

К гостям церемонии и участникам II Европейских игр обратился с видеообращением Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

– Спорт может быть прекрасным посредником для дружбы, взаимного уважения и мира. Я приветствую принципы инклюзии и отсутствие дискриминации, в соответствии с которыми проводятся Игры. Эти ценности также лежат в основе Целей устойчивого развития нашего общего плана, направленного на то, чтобы никто не остался в стороне, – сказал Антониу Гутерриш.

Он призвал «использовать спорт, чтобы построить мирное, процветающее, устойчивое будущее, к которому мы все стремимся».

Как подчеркнул во время церемонии открытия IIЕвропейских игр президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочианчич, Беларусь сильна спортивными традициями и многочисленными спортивными достижениями. Он, в частности, обратил внимание, что Европа, будучи самым малым, но в то же время самым сильным континентом в международном олимпийском спортивном движении, отмечает сегодня свое самое значимое мультиспортивное событие. Лучшие атлеты из 50 европейских государств собрались здесь, в Минске, чтобы продемонстрировать свои таланты и уровень подготовки, тем самым продолжив благородную традицию I Европейских игр, которые прошли в Баку (Азербайджан).

Быть у истоков создания Европейских игр – честь для Беларуси. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия мультиспортивного форума. Глава государства приветствовал участников состязаний, гостей Минска и всех, кто следит за открытием соревнований, отметив, что история Европейских игр еще только начинается.

Александр Лукашенко объявил II Европейские игры открытыми, пожелав всем атлетам успешных выступлений, тренерам – выдержки и терпения, болельщикам – ярких впечатлений.

Кульминационным моментом церемонии стало зажжение огня Игр. В нем поучаствовали белорусские олимпийские чемпионы Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок.

Зрители услышали традиционные на олимпийских событиях клятвы от имени спортсменов, судей и тренеров, а также насладились выступлениями звезд мировой оперной сцены – Димаша Кудайбергенова и Анны Нетребко.

Напомним, II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Около 4 тыс. атлетов разыграют 200 комплектов наград в 23 дисциплинах 15 видов спорта. Состязания примут 12 спортивных объектов.

Больше информации здесь https://minsk2019.by/ru


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Теги: Минск
 
 
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Торжественная церемония открытия II Европейских игр 2019 года состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». В центре чаши стадиона расположилась...
 
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