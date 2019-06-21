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Пять видеолекций о человеческом теле
Источник материала: Tut.by
Если вам интересно, что происходит в человеческом теле, как работают мозг и органы, можно ли умереть, если выпить много воды, и почему Google принадлежит 28% нашего мозга, то предлагаем вам пять каналов YouTube с увлекательными лекциями по анатомии и физиологии.
TED и TED-ed
TED — это настоящий кладезь знаний. Среди множества роликов нашлось место и лекциям о человеческом теле. Так, в одном из них футуролог Хуан Энрикес
На канале «детища» TED — TED-ed — есть целый плейлист только про наше тело под названием
Khan Academy
Академия Хана — это некоммерческая образовательная организация, созданная в 2006 году выпускником MIT и Гарварда Салманом Ханом. Ее цель — «предоставление высококачественного образования каждому, всюду».
На сайте есть целый курс,
Лекции на английском, без русских субтитров. Так что придется вооружиться англо-русским словарем.
SciShow
Автор передач SciShow Хэнк Грин (Hank Green) выпускает короткие ролики с интересными фактами о биологии. Например, этот
BrainCraft
Автор канала — Ванесса Хилл — рассказывает при помощи анимации о психологии и нейробиологии. Например, на ее канале есть
CrashCourse
CrashCourse — это канал родом из США. Он был создан братьями Хэнком и Джоном Грином, которые известны своим проектом VlogBrothers. Первое время братья рассказывали только о гуманитарных и естественных науках, но затем курс дополнился и точными науками.
Здесь понятным языком рассказывается практически про все сферы человеческой жизни: от физики и философии до всемирной истории. Есть, разумеется, и
Видео лучше показывать людям, умеющим или воспринимать английский на слух, или быстро читающим русские субтитры.
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Каналы YouTube с увлекательными лекциями по анатомии и физиологии.
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