Пять видеолекций о человеческом теле

Источник материала: Tut.by

Если вам интересно, что происходит в человеческом теле, как работают мозг и органы, можно ли умереть, если выпить много воды, и почему Google принадлежит 28% нашего мозга, то предлагаем вам пять каналов YouTube с увлекательными лекциями по анатомии и физиологии.



Фото: Nhia Moua / unsplash.com

TED и TED-ed

TED — это настоящий кладезь знаний. Среди множества роликов нашлось место и лекциям о человеческом теле. Так, в одном из них футуролог Хуан Энрикес рассказывает , как может измениться наше тело в будущем, а в другом создатель образов Александр Циарас показывает , как развивается человек от зачатия до рождения и далее.

На канале «детища» TED — TED-ed — есть целый плейлист только про наше тело под названием Getting Under Our Skin . Видео, как правило, на английском, но есть русские субтитры. Думаем, вас заинтересует ролик о том, что за полоски плавают перед нашими глазами, а также — почему мы стареем .

Khan Academy

Академия Хана — это некоммерческая образовательная организация, созданная в 2006 году выпускником MIT и Гарварда Салманом Ханом. Ее цель — «предоставление высококачественного образования каждому, всюду».

На сайте есть целый курс, посвященный анатомии и физиологии человека. Кроме того, можно просмотреть отдельные видео, например, про сердце , почки , кожу или репродуктивную систему .

Лекции на английском, без русских субтитров. Так что придется вооружиться англо-русским словарем.

SciShow

Автор передач SciShow Хэнк Грин (Hank Green) выпускает короткие ролики с интересными фактами о биологии. Например, этот ролик ответит, можно ли умереть от переизбытка воды, крови или кислорода. Этот — почему остаются шрамы. А здесь Хэнк поясняет, что случится с нашим телом, если долго терпеть и не идти в туалет. Язык видео — также английский. Заодно можно подтянуть иностранный.

BrainCraft

Автор канала — Ванесса Хилл — рассказывает при помощи анимации о психологии и нейробиологии. Например, на ее канале есть видео о том, что Google принадлежит 28% вашего мозга, пояснение, почему женские голоса становятся «глубже», и сколько вещей мы можем делать одновременно.

CrashCourse

CrashCourse — это канал родом из США. Он был создан братьями Хэнком и Джоном Грином, которые известны своим проектом VlogBrothers. Первое время братья рассказывали только о гуманитарных и естественных науках, но затем курс дополнился и точными науками.

Здесь понятным языком рассказывается практически про все сферы человеческой жизни: от физики и философии до всемирной истории. Есть, разумеется, и плейлист по анатомии и физиологии. Вот ролик про кожу , а вот — про кости и кровеносную систему .

Видео лучше показывать людям, умеющим или воспринимать английский на слух, или быстро читающим русские субтитры.