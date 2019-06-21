Танцы на барной стойке и случайный секс. Как пережить расставание

Источник материала: Tut.by

Так бывает: в вашей жизни был близкий человек, а сейчас его нет. Внутри варится суп из боли, грусти, тоски, злости, отчаяния вперемешку с вопросами в духе: «в какой момент наши отношения начали разваливаться?», «могу ли я еще что-то исправить?», «что не так со мной/нами/миром?» и т.д. Попробуем разобраться, как жить после расставания.

Об авторе:

Катерина Зыкова — экзистенциальный психолог, автор телеграм-канала «толерантность к неопределенности»

Кто кого бросил?

Мне не нравится слово «бросать» в отношении людей. Бросают мячик или дела, а люди расстаются. Может, последнюю точку поставили вы, может, это сделал ваш партнер, в любом случае окончательному разрыву предшествовал процесс отношений, в котором участвовали вы оба. В какой-то период «все пошло не так» — у каждой пары есть своя история. Неважно, кто в итоге стал инициатором разрыва, важно, что сейчас вам плохо, местами невыносимо плохо, и с этим непременно хочется что-то сделать.



Фото: f1g.fr

Так что же делать?

Я вас не обрадую: волшебного средства от страдания не придумали, с ним ничего нельзя сделать. Страдание можно пережить. Если бы существовал универсальный быстрый способ избавления от тяжелых чувств, им бы все подряд давно пользовались, но такого способа нет, люди не роботы с кнопками переключения состояний.

Сейчас это может звучать издевательски, однако боль — это тоже важная, неотъемлемая часть вашего уникального жизненного опыта. Вы были бы не собой, а кем-то другим, если бы все время избегали потерь (вряд ли этого вообще можно избежать в течение всей жизни).

Будет легче, если вы попробуете не прятать, позволите себе прожить все свои чувства: от глубокой тоски до гнева и ненависти; от пустоты и бессмысленности до признательности и теплоты. Испытывать амбивалентные (противоположные) чувства к когда-то близкому человеку — нормально, ведь близость включает как радость от разделенной совместности, так и непонимание, конфликты, и что угодно еще.

После расставания может одинаково сильно трясти как от ярости и обиды на партнера, так и от беспощадной нежности и ностальгии: в конце концов, у вас были общие друзья, впечатления, переживания, только вам понятные шутки и словечки, трогательные ритуалы и традиции, все эти магнитики из поездок, планы на будущее — а теперь этого нет, и это горько.



Фото: rheumahelden.de

Поддержка

Герои фильмов после расставания любят устраивать пьяные танцы на барной стойке, занимаются случайным сексом, ввязываются в драки и диким голосом поют в караоке песню «I will survive». Может, разово что-то из этого и работает, однако не стоит искать спасения в зависимостях и рискованном поведении — это провальная стратегия с большой вероятностью причинения вреда себе и/или окружающим.

Стремительный побег в новые отношения — тоже не самая удачная идея, мне это напоминает попытку поклеить обои в доме со снесенной ураганом крышей (к тому же даже самый любящий новый партнер, увы, не способен вернуть пошатнувшееся чувство собственной ценности, самооценка — это ваша собственная внутренняя функция, на нее можете влиять только вы сами).

Позаботьтесь о себе, поддержите более безопасными способами: обратитесь к близким, друзьям, начните терапию с психологом, при необходимости проконсультируйтесь у доктора насчет курса антидепрессантов. Хобби или курсы, прогулки, массаж, спорт, новая работа, благотворительность — все это время от времени действительно помогает отвлечься и переключиться.

И еще: если у вас есть возможность ограничить или вовсе прекратить общение с бывшим партнером — сделайте это (этот пункт вызывает затруднения при наличии общих детей, однако даже в этом случае вы можете общаться только на темы, касающиеся детей и родительства).



Фото: allure.com

Может, через некоторое время вы снова начнете общаться и даже станете друзьями, однако взаимодействие сразу после расставания, по свежим ранам и «как будто ничего не случилось» поддерживает иллюзию прежней жизни, с которой так трудно расстаться. А чем больше вы живете в иллюзиях и отрицаете реальность, тем меньше у вас шансов на ее изменение.

Кто я и что это было?

Переработка любого опыта, тем более опыта значимых близких отношений — важна. В ходе рефлексии вы можете (порой неожиданно) открыть для себя что-то новое, ценное, свежим взглядом увидеть закономерности, которых не замечали раньше. Например, что вы строили отношения не столько с реальным человеком, сколько с его образом, иллюзией в своей голове.

А может, окажется, что ваша совместная жизнь проходила по сценарию, удивительно похожему на сценарий всех ваших предыдущих романов или на сценарий отношений ваших родителей. Возможно, осознанно или неосознанно, вы использовали чужие паттерны поведения, установки о том, что такое любовь, семья, следовали общественным стереотипам, любовным мифам , жили с партнером в созависимых моделях и т. д.



Фото: twimg.com

Процесс переосмысления опыта отношений неотделим от процесса самопознания.

Что мне дали эти отношения? Какой я человек сейчас? Чего хочу от жизни, какие у меня мечты, желания, потребности, ценности, смыслы? Какого человека я хочу видеть рядом с собой в будущем? Для чего мне вообще нужны отношения?

Благодаря самоисследованию вы создаете свой уникальный внутренний мир, конструкт Я. От конструкта Я зависят ваши конструкты реальности и отношений с другими людьми. Чем больше вы осознаете, какой вы человек, что любите, а что нет, чего хотите, а что считаете неприемлемым, тем больше у вас шансов построить новые отношения наиболее гармоничным, развивающим для себя способом, а главное — прожить свою собственную, а не чью-то чужую жизнь.