|
Потерял кошелек: в какой стране больше шансов, что его вернут
Источник материала: Tut.by
Вы нашли кошелек. В нем — крупная сумма денег. Ваши действия? Не пугайтесь, вас не снимают скрытой камерой, но, возможно, вы стали участником
Чем больше денег, тем честнее люди
Почему вообще ученые взялись за такую тему? Все дело в честности. Честность — основа экономических отношений и общественной жизни. «Без честности нарушаются обещания, не выполняются договорные обязательства, не уплачиваются налоги, а государство становится коррумпированным», — пишут в своем докладе ученые.
В ходе эксперимента они также опросили ведущих экономистов, чтобы те сделали свой прогноз. Большинство из них были уверены, что люди не будут возвращать пропажу. Оказалось, что они ошибались.
Интересные детали о содержимом того самого кошелька: помимо денег в нем лежали ключи и визитная карточка, информация на которой была напечатана на местном языке. У подобравшего кошелек должно было сложиться впечатление, что потерявший его — человек местный. Деньги были в национальной валюте.
Результаты этого глобального исследования ученых поразили. Главный вывод: чем больше было в кошельке денег, тем честнее вели себя люди. Конечно, не всегда и не везде. Диапазон «гражданской честности», как ее называют ученые, варьируется от 14 до 76 процентов в выбранных странах.
Кто прошел проверку на честность
Так кто же прошел проверку на честность? Какое место заняла Россия в рейтинге, составленном учеными? «Россия — посередине, — комментирует DW Кристиан Цюнд (Christian Zünd), соавтор глобального исследования. — Скажем так, в верхней части рейтинга. У нее такие же позиции, как, например, у Испании, Румынии. Чуть лучше, чем у Канады, США, Великобритании». Получается, россияне честнее американцев? «Ну, по крайней мере, когда речь идет о том, чтобы сделать одолжение незнакомому человеку. Россияне готовы это сделать скорее, чем американцы или англичане».
Эксперимент с кошельком проводился в таких российских городах, как Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Екатеринбург. По среднему показателю — кошелек без денег и с деньгами — самыми честными оказались жители Нижнего Новгорода. На последнем месте — омичи. А вот если рассматривать отдельный показатель «кошелек с деньгами», его скорее всего вернут в Казани и Нижнем Новгороде: так поступили более 73 процентов жителей этих городов, ставших участниками эксперимента. Самый низкий показатель — в Новосибирске. Кошелек с деньгами вернул каждый второй.
Первую строчку рейтинга заняла Швейцария. «Швейцария занимает верхнюю строчку, когда речь идет о возврате портмоне, в которых не было денег, — поясняет ученый. — С деньгами чаще всего возвращали в Швеции, Дании, Новой Зеландии. В целом можно сказать, что топовые позиции заняли более богатые страны, с давними традициями демократических институтов. Это страны, где нет сильного неравенства в обществе. Например, все страны Скандинавии». Германия вошла в топ-10 стран с самыми честными гражданами, оказавшись на девятом месте.
Любопытно, что Китай занял последнее место. «Нас это удивило, — признался ученый. Правда, надо сказать, что на последнем месте китайцы оказались с пустым кошельком. Портмоне с наличностью они возвращали охотнее. Здесь в последних строчках оказались Мексика, Гана, Кения, Казахстан. Мы поняли, что штрафы и наказания не являются мотивирующими факторами для людей. От этого они не возвращают пропажу быстрее. Мы протестировали это в США, где есть большие различия в штатах».
Тут надо сказать еще об одной детали эксперимента. Один из участников проекта, войдя в одно из общественных зданий (банк, музей, театр, отделение почты или полиции), подходил к сотруднику на стойке регистрации и говорил примерно следующее: «Я подобрал кошелек на улице за углом. Кто-то потерял. Я очень тороплюсь, не могли бы связаться с его владельцем». 100 дней ученые проверяли ящик электронной почты «фиктивного» пострадавшего (е-мейл был указан на визитной карточке). В среднем по всем странам кошелек без денег (их не вынули, он был пустым изначально) вернули около 40 процентов, с деньгами — каждый второй.
Может, люди возвращали кошелек потому, что денег в нем было не так много? Примерно 14 долларов. Чтобы проверить такое предположение, ученые решили увеличить сумму до 94 долларов 15 центов. Кошельки с такой суммой они «раскидали» в трех странах — Великобритании, Польше и США. Итак, без денег кошелек вернули 46 процентов, с небольшой суммой — 61 процент, и с большой суммой — 72 процента.
Мы уже сказали, что больше половины кошельков ученым вернули. Вернули, но, может быть, пустой, подумают скептики. Нет, собрав кошельки, ученые недосчитались только 2 процентов от общего содержимого.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы потеряете кошелек, то вам быстрее вернут его в Германии, чем в России. Но немцы - далеко не самые честные, выяснила международная группа ученых.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)