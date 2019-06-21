Потерял кошелек: в какой стране больше шансов, что его вернут

Источник материала: Tut.by

Вы нашли кошелек. В нем — крупная сумма денег. Ваши действия? Не пугайтесь, вас не снимают скрытой камерой, но, возможно, вы стали участником глобального эксперимента . Ученые из Швейцарии и США провели его в 335 городах в 40 странах. Всего по миру было разбросано более 17 тысяч кошельков. Забегая вперед, скажем: больше половины — около восьми тысяч — вернули.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Чем больше денег, тем честнее люди

Почему вообще ученые взялись за такую тему? Все дело в честности. Честность — основа экономических отношений и общественной жизни. «Без честности нарушаются обещания, не выполняются договорные обязательства, не уплачиваются налоги, а государство становится коррумпированным», — пишут в своем докладе ученые.

В ходе эксперимента они также опросили ведущих экономистов, чтобы те сделали свой прогноз. Большинство из них были уверены, что люди не будут возвращать пропажу. Оказалось, что они ошибались.

Интересные детали о содержимом того самого кошелька: помимо денег в нем лежали ключи и визитная карточка, информация на которой была напечатана на местном языке. У подобравшего кошелек должно было сложиться впечатление, что потерявший его — человек местный. Деньги были в национальной валюте.

Результаты этого глобального исследования ученых поразили. Главный вывод: чем больше было в кошельке денег, тем честнее вели себя люди. Конечно, не всегда и не везде. Диапазон «гражданской честности», как ее называют ученые, варьируется от 14 до 76 процентов в выбранных странах.

Кто прошел проверку на честность

Так кто же прошел проверку на честность? Какое место заняла Россия в рейтинге, составленном учеными? «Россия — посередине, — комментирует DW Кристиан Цюнд (Christian Zünd), соавтор глобального исследования. — Скажем так, в верхней части рейтинга. У нее такие же позиции, как, например, у Испании, Румынии. Чуть лучше, чем у Канады, США, Великобритании». Получается, россияне честнее американцев? «Ну, по крайней мере, когда речь идет о том, чтобы сделать одолжение незнакомому человеку. Россияне готовы это сделать скорее, чем американцы или англичане».

Эксперимент с кошельком проводился в таких российских городах, как Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Екатеринбург. По среднему показателю — кошелек без денег и с деньгами — самыми честными оказались жители Нижнего Новгорода. На последнем месте — омичи. А вот если рассматривать отдельный показатель «кошелек с деньгами», его скорее всего вернут в Казани и Нижнем Новгороде: так поступили более 73 процентов жителей этих городов, ставших участниками эксперимента. Самый низкий показатель — в Новосибирске. Кошелек с деньгами вернул каждый второй.

Первую строчку рейтинга заняла Швейцария. «Швейцария занимает верхнюю строчку, когда речь идет о возврате портмоне, в которых не было денег, — поясняет ученый. — С деньгами чаще всего возвращали в Швеции, Дании, Новой Зеландии. В целом можно сказать, что топовые позиции заняли более богатые страны, с давними традициями демократических институтов. Это страны, где нет сильного неравенства в обществе. Например, все страны Скандинавии». Германия вошла в топ-10 стран с самыми честными гражданами, оказавшись на девятом месте.

Любопытно, что Китай занял последнее место. «Нас это удивило, — признался ученый. Правда, надо сказать, что на последнем месте китайцы оказались с пустым кошельком. Портмоне с наличностью они возвращали охотнее. Здесь в последних строчках оказались Мексика, Гана, Кения, Казахстан. Мы поняли, что штрафы и наказания не являются мотивирующими факторами для людей. От этого они не возвращают пропажу быстрее. Мы протестировали это в США, где есть большие различия в штатах».

Тут надо сказать еще об одной детали эксперимента. Один из участников проекта, войдя в одно из общественных зданий (банк, музей, театр, отделение почты или полиции), подходил к сотруднику на стойке регистрации и говорил примерно следующее: «Я подобрал кошелек на улице за углом. Кто-то потерял. Я очень тороплюсь, не могли бы связаться с его владельцем». 100 дней ученые проверяли ящик электронной почты «фиктивного» пострадавшего (е-мейл был указан на визитной карточке). В среднем по всем странам кошелек без денег (их не вынули, он был пустым изначально) вернули около 40 процентов, с деньгами — каждый второй.

Может, люди возвращали кошелек потому, что денег в нем было не так много? Примерно 14 долларов. Чтобы проверить такое предположение, ученые решили увеличить сумму до 94 долларов 15 центов. Кошельки с такой суммой они «раскидали» в трех странах — Великобритании, Польше и США. Итак, без денег кошелек вернули 46 процентов, с небольшой суммой — 61 процент, и с большой суммой — 72 процента.

Мы уже сказали, что больше половины кошельков ученым вернули. Вернули, но, может быть, пустой, подумают скептики. Нет, собрав кошельки, ученые недосчитались только 2 процентов от общего содержимого.