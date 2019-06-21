ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Будакошелевщине вручены первые медали в честь 75-летия освобождения Беларуси

22.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Представительная делегация в составе военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимира Петрусёва, лидеров ветеранского движения Марии Максимчиковой и РО РОО «Белая Русь» Ирины Палубец навестила ветеранов и узников на дому.
Первым адресатом стала Ефро- синья Рубанова из д. Липиничи. Ефросинья Николаевна в семилетнем возрасте перенесла все ужасы концентрационного лагеря «Озаричи», располагавшегося в марте 1944 года на территории Домановичского района Полесской области (сейчас Калинковичский район Гомельской области).

На Будакошелевщине вручены первые медали в честь 75-летия освобождения Беларуси
Ефросинья Рубанова

В д. Селец Кошелевского сельсовета юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» вручили ветерану Александру Новичкову и узнице Нине Миновой. Оба долгожителя после войны работали в совхозе имени дважды Героя Советского Союза Павла Яковлевича Головачева, правопреемником которого является РУП «Белоруснефть-Особино». На юность Александра Федосовича выпали тяжелые испытания: перед самой войной при родах умерла мать, оставив пятерых детей, самым старшим из них был наш герой, потом война забрала отца. Мать-героиня Нина Матвеевна вырастила с мужем, с которым познакомились в концлагере под Бременом, 10 детей, дождалась внуков, правнуков и даже 15 праправнуков, имеет награды за трудовые успехи.

На Будакошелевщине вручены первые медали в честь 75-летия освобождения Беларуси
Александр Новичков

В Дербичах юбилейную медаль вручили узнице Евгении Шумиловой. Евгения Марковна – уроженка Рогачевского района, 14-летней девочкой попала в концлагерь в Пинских болотах, выжила, создала семью, воспитала четверых детей, которые подарили ей 6 внуков и 4 правнука. Когда не стало мужа, дети забрали мать жить к себе, в Дербичи, ставшие для Евгении Марковны вторым домом.

На Будакошелевщине вручены первые медали в честь 75-летия освобождения Беларуси
Евгения Шумилова

Узница концлагеря Валентина Махасимова сегодня живет в аг. Широкое, хотя родом из д. Руднище Лельчицкого района. Ей было всего 2 года, когда ее с матерью отправили в концлагерь в Мюнхен. Через 3 года узников освободили американцы, но счастье было недолгим: уже дома от перенесенных в концлагере побоев умирает мать, и маленькую Валю берет на воспитание тетя. Много горя пришлось пережить Валентине Николаевне, но ее сердце не очерствело. Наоборот, она очень жизнерадостный, общительный и необыкновенно позитивный человек.

На Будакошелевщине вручены первые медали в честь 75-летия освобождения Беларуси
Мария Максимчикова, Владимир Петрусёв и Валентина Махасимова

Марии Пинчук было 15, когда она попала в Германию. С болью вспоминает она те страшные годы, признается, что первое время отчаяние, охватившее ее, было так велико, что даже плакать не могла. С тех пор прошло 75 лет. Мария Кузьминична дожила до 92-х лет, вырастила троих дочерей, дождалась 7 внуков, столько же правнуков и одну праправнучку. Несмотря на почтенный возраст, она полна сил и энергии: цветники, грядки и дом – все у нее в идеальном порядке.

На Будакошелевщине вручены первые медали в честь 75-летия освобождения Беларуси
Мария Пинчук

В Дуравичах юбилейную медаль вручили узникам Марии Максименко и Василию Щуке. Оба переехали на Будакошелевщину в 1986 году, сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.

На Будакошелевщине вручены первые медали в честь 75-летия освобождения Беларуси
Владимир Петрусёв вручает Василию Щуке медаль

Василий Щука, можно сказать, родился в рубашке. Смерть не раз дышала ему в лицо, но всякий раз отступала. Он мог быть сожжен, как его односельчане из маленькой полесской деревушки, мог пропасть в болотах, где они с матерью и младшей сестренкой прятались от немцев, мог быть расстрелян, но был угнан на работы в Германию, вытерпел множество лишений и побоев – и вернулся домой живым. Ему было всего 10 лет. Война отобрала у него детство, лишила отца. После войны Василий Степанович сразу устроился работать в колхоз, не до учебы было. Зато дочь и сын, внуки получили образование по желанию и способностям.
В этот день прозвучало много слов благодарности за внимание и заботу, за сохранение памяти и лучших традиций. Но самой высокой наградой за тяжелые, тревожные, порой кровавые детство и юность для каждого из участников и свидетелей тех страшных, но героических событий, конечно же, является счастливая жизнь своих детей и внуков под мирным небом.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представительная делегация в составе военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимира Петрусёва, лидеров ветеранского движения...
 
Новости дня
Новости разные
 
«До встречи с Артемом я сидела на антидепрессантах». Артем Рыбакин снова женится, мы поговорили с невестой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика