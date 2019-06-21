На Будакошелевщине вручены первые медали в честь 75-летия освобождения Беларуси

Источник материала: Газета Авангард

Представительная делегация в составе военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимира Петрусёва, лидеров ветеранского движения Марии Максимчиковой и РО РОО «Белая Русь» Ирины Палубец навестила ветеранов и узников на дому.

Первым адресатом стала Ефро- синья Рубанова из д. Липиничи. Ефросинья Николаевна в семилетнем возрасте перенесла все ужасы концентрационного лагеря «Озаричи», располагавшегося в марте 1944 года на территории Домановичского района Полесской области (сейчас Калинковичский район Гомельской области).





В д. Селец Кошелевского сельсовета юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» вручили ветерану Александру Новичкову и узнице Нине Миновой. Оба долгожителя после войны работали в совхозе имени дважды Героя Советского Союза Павла Яковлевича Головачева, правопреемником которого является РУП «Белоруснефть-Особино». На юность Александра Федосовича выпали тяжелые испытания: перед самой войной при родах умерла мать, оставив пятерых детей, самым старшим из них был наш герой, потом война забрала отца. Мать-героиня Нина Матвеевна вырастила с мужем, с которым познакомились в концлагере под Бременом, 10 детей, дождалась внуков, правнуков и даже 15 праправнуков, имеет награды за трудовые успехи.





В Дербичах юбилейную медаль вручили узнице Евгении Шумиловой. Евгения Марковна – уроженка Рогачевского района, 14-летней девочкой попала в концлагерь в Пинских болотах, выжила, создала семью, воспитала четверых детей, которые подарили ей 6 внуков и 4 правнука. Когда не стало мужа, дети забрали мать жить к себе, в Дербичи, ставшие для Евгении Марковны вторым домом.





Узница концлагеря Валентина Махасимова сегодня живет в аг. Широкое, хотя родом из д. Руднище Лельчицкого района. Ей было всего 2 года, когда ее с матерью отправили в концлагерь в Мюнхен. Через 3 года узников освободили американцы, но счастье было недолгим: уже дома от перенесенных в концлагере побоев умирает мать, и маленькую Валю берет на воспитание тетя. Много горя пришлось пережить Валентине Николаевне, но ее сердце не очерствело. Наоборот, она очень жизнерадостный, общительный и необыкновенно позитивный человек.





Марии Пинчук было 15, когда она попала в Германию. С болью вспоминает она те страшные годы, признается, что первое время отчаяние, охватившее ее, было так велико, что даже плакать не могла. С тех пор прошло 75 лет. Мария Кузьминична дожила до 92-х лет, вырастила троих дочерей, дождалась 7 внуков, столько же правнуков и одну праправнучку. Несмотря на почтенный возраст, она полна сил и энергии: цветники, грядки и дом – все у нее в идеальном порядке.





В Дуравичах юбилейную медаль вручили узникам Марии Максименко и Василию Щуке. Оба переехали на Будакошелевщину в 1986 году, сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.





Василий Щука, можно сказать, родился в рубашке. Смерть не раз дышала ему в лицо, но всякий раз отступала. Он мог быть сожжен, как его односельчане из маленькой полесской деревушки, мог пропасть в болотах, где они с матерью и младшей сестренкой прятались от немцев, мог быть расстрелян, но был угнан на работы в Германию, вытерпел множество лишений и побоев – и вернулся домой живым. Ему было всего 10 лет. Война отобрала у него детство, лишила отца. После войны Василий Степанович сразу устроился работать в колхоз, не до учебы было. Зато дочь и сын, внуки получили образование по желанию и способностям.

В этот день прозвучало много слов благодарности за внимание и заботу, за сохранение памяти и лучших традиций. Но самой высокой наградой за тяжелые, тревожные, порой кровавые детство и юность для каждого из участников и свидетелей тех страшных, но героических событий, конечно же, является счастливая жизнь своих детей и внуков под мирным небом.