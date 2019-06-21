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Сегодня ранним утром исполнилось ровно 78 лет, как началась Великая Отечественная война, длившаяся долгих 1418 дней и ночей

22.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Все, кому дорога память о войне, в рамках патриотической акции «Свеча памяти» собрались у мемориалов. Участники акции – дети, внуки и правнуки солдат Великой Победы – зажгли свечи и возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям героев.
Свыше одиннадцати тысяч сынов Будакошелевщины сражались с оружием в руках против немецко-фашистских захватчиков, из них более девяти тысяч не вернулись с военных фронтов. 14 августа 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали Буда-Кошелевский район и сразу же ощутили на себе мощное партизанское сопротивление. В первые же дни войны возникли и вступили в борьбу с врагом на территории района группы партизан Эдуарда Лавриновича, Александра Демченко и Петра Матюшкова. Осенью 1942 года в район прибыла группа Николая Стефановича, весной 1943 года – группа под командованием Андрея Байкова. Подпольным движением в районе руководили муж и жена Закревские. Они оказывали существенную помощь партизанским формированиям, которых на территории района за время оккупации было двадцать пять.
Вся тяжесть наступившей войны легла на плечи мирных жителей. Оккупанты не просто грабили население – поборы сопровождались репрессиями и карательными экспедициями. За годы войны на территории района гитлеровцы уничтожили 1700 мирных жителей, 1200 вывезли на принудительные работы в Германию.
Память о тех страшных и героических днях благодарные будакошелевцы увековечили в многочисленных воинских захоронениях, памятниках, обелисках и мемориальных комплексах. Половина из десяти «знаковых мест» Будакошелевщины – памятники. Например, летчику-истребителю и генерал-майору авиации, дважды Герою Советского Союза Павлу Головачеву, на счету которого 457 боевых вылетов, 125 воздушных боев, 30 сбитых вражеских самолетов. Или участнику боев в Испании, талантливому и самому молодому за всю историю Военно-Морского Флота СССР флотоводцу вице-адмиралу Валентину Дрозду. Возле центрального районного Дома культуры установлены бюсты девяти героев. Пятеро из них заслужили Золотую Звезду на фронтах, трое – уже в мирном труде, один – полный кавалер ордена Славы. Такую аллею Славы увидишь не в каждом райцентре. Городской мемориал и вовсе заслуживает отдельных слов: центральную композицию окружают сотни именных мраморных плит в виде пятиконечных звезд, под которыми покоятся 253 воина и партизана, погибших в октябре-декабре 1943 года при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. В 1951 году из п. Отчаянный сюда же был перезахоронен командир 61-й стрелковой дивизии генерал-майор Николай Прищепа, который геройски погиб в боях за Буда-Кошелево.

 
 
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Все, кому дорога память о войне, в рамках патриотической акции «Свеча памяти» собрались у мемориалов. Участники акции – дети, внуки и правнуки солдат...
 
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