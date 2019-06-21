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В Пинске на два дня изменятся маршруты некоторых автобусов из-за закрытия улицы Кирова

22.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске на два дня изменятся маршруты некоторых автобусов из-за закрытия улицы Кирова
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», с 10 часов утра 24 июня и предположительно до конца следующего дня на улице Кирова (от пл. Кирова до ул. Партизанской) будут проводиться асфальтоукладочные работы.

В связи с этим исключаются из обслуживания остановочные пункты «Концертный зал», расположенные на ул. Кирова (в обоих направлениях). Вместо указанных остановочных пунктов посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Полесский госуниверситет», расположенных на ул. Иркутско-Пинской дивизии (в обоих направлениях).

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