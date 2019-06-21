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В Пинске на два дня изменятся маршруты некоторых автобусов из-за закрытия улицы Кирова
22.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В связи с этим исключаются из обслуживания остановочные пункты «Концертный зал», расположенные на ул. Кирова (в обоих направлениях). Вместо указанных остановочных пунктов посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Полесский госуниверситет», расположенных на ул. Иркутско-Пинской дивизии (в обоих направлениях).
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