В Пинске на два дня изменятся маршруты некоторых автобусов из-за закрытия улицы Кирова

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», с 10 часов утра 24 июня и предположительно до конца следующего дня на улице Кирова (от пл. Кирова до ул. Партизанской) будут проводиться асфальтоукладочные работы.

В связи с этим исключаются из обслуживания остановочные пункты «Концертный зал», расположенные на ул. Кирова (в обоих направлениях). Вместо указанных остановочных пунктов посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Полесский госуниверситет», расположенных на ул. Иркутско-Пинской дивизии (в обоих направлениях).