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В дни летних каникул . Расписание занятий ИРЦДиМ

22.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В дни летних каникул Ивьевский районный центр творчества детей и молодежи приглашает всех девчонок и мальчишек!

24 июня
11.00-12.00 Развлекательная программа "Комната исполнения желаний"
14.00-15.00 Творческая мастерская "Волшебные ленточки"
25 июня
11.00-12.00 Игры "Старты надежд" (состязания велосипедистов)
14.00-15.00 Акция "Молодежь за чистый город"
26 июня
11.00-12.00 Игровая программа "Лето зовет!"
14.00-15.00 Мастер-класс "Летняя палитра"
27 июня
11.00-12.00 Мастер-класс "Волшебные превращения"
14.00-15.00 Танцевальная программа "Лето без границ"
28 июня
11.00-12.00 Игровая развлекательная программа "Ивьевские каникулы"
14.00-15.00 Мастер-класс "С компьютером наТы"
В течение дня приглашаем вас посетить объединения по интересам различных направлений: "Бумажные фантазии", "Чудеса аппликации", "Бумажный город", "Мой друг PowerPoint", "В объективе - Малая родина", и др.

Прими участие
в проекте "Разноцветное лето"!
До 03.07.2019 проводится конкурс селфи "Ромашковое лето".
Для участия в конкурсе необходимо прислать ваше селфи с ромашкой на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Самых творческих и креативных ждут призы и подарки.

 
 
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В дни летних каникул Ивьевский районный центр творчества детей и молодежи приглашает всех девчонок и мальчишек! 24 июня 11.00-12.00 Развлекательная программа...
 
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