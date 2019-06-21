В дни летних каникул . Расписание занятий ИРЦДиМ

Источник материала: Ивьевский край

В дни летних каникул Ивьевский районный центр творчества детей и молодежи приглашает всех девчонок и мальчишек!

24 июня

11.00-12.00 Развлекательная программа "Комната исполнения желаний"

14.00-15.00 Творческая мастерская "Волшебные ленточки"

25 июня

11.00-12.00 Игры "Старты надежд" (состязания велосипедистов)

14.00-15.00 Акция "Молодежь за чистый город"

26 июня

11.00-12.00 Игровая программа "Лето зовет!"

14.00-15.00 Мастер-класс "Летняя палитра"

27 июня

11.00-12.00 Мастер-класс "Волшебные превращения"

14.00-15.00 Танцевальная программа "Лето без границ"

28 июня

11.00-12.00 Игровая развлекательная программа "Ивьевские каникулы"

14.00-15.00 Мастер-класс "С компьютером наТы"

В течение дня приглашаем вас посетить объединения по интересам различных направлений: "Бумажные фантазии", "Чудеса аппликации", "Бумажный город", "Мой друг PowerPoint", "В объективе - Малая родина", и др.