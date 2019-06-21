«До встречи с Артемом я сидела на антидепрессантах». Артем Рыбакин снова женится, мы поговорили с невестой

Источник материала: Tut.by

Только осенью мы писали о разводе ведущего Артема Рыбакина и модели Ольги Никифоровой. Но этот красавчик не остался надолго один — на днях Артем сделал предложение своей возлюбленной Таис Луценко. Девушка позиционирует себя как кастинг-директора, режиссера-постановщика мероприятий и дефиле, волонтера. Предлагаем вам взглянуть на избранницу ведущего, которой мы задали несколько вопросов об отношениях с Артемом.





— Таис, как вы познакомились с Артемом?

— Я человек творческий. В мире кино, театра, интернета, а также клубной и модельной индустриях у меня немалый опыт. И именно на общем поле деятельности мы и встретились. Первое знакомство состоялось лет пять назад, на съемках программы «Коробка передач». Мы ужасно не понравились друг-другу. Поскольку я приехала на собственном дорогом автомобиле (BMW X6) и в соболе, он решил, что мое место в программе куплено.

Артем, в свою очередь, показался мне самовлюбленным испорченным нарциссом. В общем, мы оба считали себя круче и всем видом демонстрировали это. Затем, так случилось, что он был гостем моего виртуального проекта, в котором я брала у него интервью. После, бывало, виделись на ивент-мероприятиях, и каждая встреча все больше сменяла негатив на уважение. Однако мы не проявляли друг к другу интереса, так как и я, и он были в браке.

После одновременных разрывов в семьях мы списались и решили встретится. На втором свидании решили жить вместе. Ну, а дальше вы знаете. (Улыбается.)

— Как давно вы вместе, и как на вас повлияли эти отношения?

— Вместе мы год. Эти отношения нас обоих спасли от разочарования и боли пережитых в прошлом. На момент встречи мы оба находились в апатии, считали себя не способными на построение отношений и больше не верили в любовь. Химия возникла, когда поняли, что мы зеркальное отражение друг друга, только в мужском и женском обличии. До встречи с Артемом я сидела на антидепрессантах. Именно он заставил меня слезть с них, показав мир в розовом цвете без допинга.

— Были готовы к тому, что он сделает предложение?

— Мы с первых мгновений понимали, что созданы друг для друга. Артем называет меня: «собой в юбке», когда представляет друзьям. И то, что мы поженимся, было очевидно. Однако разговоров на эту тему мы не вели. Его предложение — настоящая неожиданность и приятное потрясение для меня.

Я стояла в пробке, загруженная делами, не успевала на важную встречу. Вдруг моя подписчица прислала мне сообщение в директ: «Поздравляю». Я в ответ: «С чем?». Она поясняет: «Рыбакин сделал вам предложение в прямом эфире ОНТ». Я восприняла это как шутку, но вдруг мой директ взорвался и телефон закипел.

Я остановилась на аварийке посреди города и заорала от счастья так, что загудело в ушах. Куда ехала, я забыла. Я просто сорвалась к нему на съемочную площадку. До конца эфира оставалось 15 минут, я в 40 километрах, час пик, пробки. Но было плевать на все! Я не оставляла себе права не успеть, ведь поддержать его, бросившись на шею, было необходимым. Вдавила педаль газа в пол и всю дорогу летела на аварийке, не отпуская клаксон и без остановки молилась богу, чтобы он не дал мне разбиться.

Я успела в последнюю минуту. Стала его обнимать и зацеловывать, ну и конечно сказала заветное слово: «Да». Все нас поздравляли и аплодировали. Это было как в кино.

— Прочла в Инстаграме, что у вас есть ребенок. Они ладят с Артемом?

— Ладят. И это огромное счастье для меня. Большое сердце Артема не разделяет наших дочерей на свою и чужую (от первого брака у Артема есть дочь Ева — Прим. редакции). Каждое его проявление абсолютно равнозначно для обоих девочек. Ласка, строгость, игрушки, вещи — все для них он делит поровну. Верно говорят: «Если мужчина любит женщину, то полюбит и ее ребенка».

— С учетом того, что относительно недавно Сеть была наполнена публикациями о разводе Артема, думаю, вы столкнулись с обсуждением ваших отношений за спиной…

— Нам было не трудно, потому что мы крепко держались за руки. Нападки и травля были страшными. Но мы без сомнений и споров отказывались даже от близких, которые были пойманы на лицемерии.

Касательно сетей, в какой-то момент мы перестали удалять оскорбительные комментарии в своих аккаунтах и просто старались не читать их. Больше всего мы переживали за родителей.

Но прятаться и уходить в затишье — не наш метод. Мы с Артемом прекрасно осознавали, что людей нужно заставить привыкнуть к тому что мы вместе. И у нас получилось. Нам поверили. И нас стали искренне поддерживать. Мы очень благодарны людям за каждый позитивный посыл нашей паре. От всей души желаем им в ответ всех благ!





— Готовы ли к тому, что вас неизбежно будут сравнивать с Ольгой — хотя бы в силу типажа, модельной внешности?

— Главное, что нас не сравнивает Артем. Ему, мне и всем, кто нам близок, очевидно, что мы с Ольгой полные противоположности. Как и он с моим экс-супругом. Собственно поэтому мы вместе. Мы обрели друг в друге то, чего не хватало в прошлых неудавшихся браках. Меня всегда смешило, когда посторонние люди брались судить и сравнивать бывших с настоящими, не зная подробностей и истины. Кому из зевак со стороны может быть известно, кто и как приправляет борщ, от кого и как пахнет или кто и что делает в постели?! Есть хорошая фраза: «Чужая жизнь потемки»!

Мы с Артемом нашли свое, и это главное. А сравнивать себя я не запрещаю ни с Ольгой, ни со Зверевым, ни с Лободой. (Смеется) Это ровным счетом ничего не значит.

— Об отношениях Артема мы знаем многое, благодаря многочисленным интервью, а что вы оставили в прошлом?

— Я была замужем еще до недавнего времени. Мы с Артемом получили разводы одновременно.





Поскольку мой прошлый брак обрастает небылицами, расскажу несколько достоверных фактов. Мой бывший муж действительно был старше меня на 21 год. Он серьезный бизнесмен. Но вопреки слухам про дележку его баснословного богатства, я даже не стала подавать на алименты при разводе. В отношениях с ним я состояла 15 лет, в официальном браке чуть меньше.

При наличии финансового изобилия, я была глубоко несчастным человеком. Больше комментировать тему прошлого брака я не хочу. Бог всем судья, и пусть все страдания останутся в прошлом.