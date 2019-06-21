Платья из «бабушкиной» ткани и никакой шубы. Минчанка о том, как одеваться так, чтобы не вредить природе

Источник материала: Tut.by

Оля Турло — специалистка по неформальному образованию, сотрудничает с некоммерческими молодежными организациями. Признается: ушла из бизнес-сектора из-за сильного желания заниматься тем, что нравится и что считает важным для общества. Например, она на волонтерских началах развивает проект «Адукацыя.Інфо» , чтобы информация об образовательных возможностях в Беларуси и за границей была доступна большему количеству людей.

С недавнего времени она курирует работу некоммерческого образовательного проекта «Экостарт», в который приходят те, кто хочет вести более осознанный, экологически дружественный образ жизни. И это неслучайно: несколько лет назад Оля сама его окончила и не смогла расстаться с «зеленой» темой. Экодружественность основательно проникла во все сферы ее жизни, в том числе — в гардероб.

Потому сегодня она согласилась показать несколько любимых луков и рассказать, какими принципами руководствуется при выборе одежды, обуви и аксессуаров.



Оля подсказывает другим, как вести экологически дружественный образ жизни

— Заметила, что в «модной» теме обычно есть две крайности: или ты ничего не знаешь о производстве вещей и спокойно покупаешь обновки, не задумываясь об экологическом следе, или узнаешь всю правду и не можешь больше ничего купить, — смеется Оля. — У меня тоже ушло какое-то время на то, чтобы найти баланс и не злиться на несправедливость мира. Сегодня главное мое правило — осознанность при выборе.

Свою роль сыграло то, что всегда сложно полностью оценить негативное влияние конкретной вещи на окружающую среду. Например, кажется, что купить майку из органического хлопка — намного более «зеленое» решение, чем приобрести синтетическую. Но это так не работает, подходить к выбору нужно комплексно. Надо смотреть, откуда привезена «правильная» хлопковая майка, потому что длинная дорога — это дополнительные выбросы в атмосферу. Важно и то, сколько времени вещь будут носить, что будет после ее «смерти» и так далее.

Одна из полезных привычек — это покупать неновые вещи, меняться одеждой и дарить свою, если она больше не нужна или не подходит. Это значит, что на производство новых вещей идет меньше ресурсов, а после на свалках оказывается меньше мусора.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Это зеленое платье я привезла из пражского фришопа. Фришоп — это магазин, в котором можно бесплатно взять понравившуюся вещь и отдать то, что тебе не нужно. И хоть платье из масс-маркета, который в погоне за прибылью стимулирует потребление и каждый сезон выпускает новую коллекцию, меня не мучает совесть — я подарила платью вторую жизнь, — рассказывает собеседница.

В Беларуси в этом смысле хороши секонд-хенды, благотворительный магазин KaliLaska, куда минчане приносят свои вещи, разные барахолки.

— Правда, это вовсе не значит, что я куплю в «секонде» новую кофточку только потому, что она стоит четыре рубля. Я отправляюсь на шопинг, когда точно знаю, что конкретно мне нужно. Ведь импульсивные покупки — это не про осознанность и экологичный выбор, — говорит Оля. — Сегодня уже и экологи начинают говорить о том, что повсеместное распространение «секондов» — это не такая уж блажь, потому что в корне проблема перепотребления в тех странах, откуда одежду везут, не решается.

Кстати, у ранее использованных вещей есть еще один плюс: из них во время стирки выпадает меньше волокон микропластика — синтетических частичек, которые загрязняют водные ресурсы, а вместе с ними — все морские организмы.



Войлочная киви, хенд-мейд-подарок подруг, живет у Оли уже лет семь. Сережки с древним скандинавским узором, таких в мире больше нет

— К этому платью у меня есть классные зеленые колготки от белорусского производителя Conte. И это не про нездоровый патриотизм в стиле «Купляйте беларускае!», а про желание при прочих равных поддержать людей, которые работают в Беларуси. А еще покупка локальных товаров снижает транспортный след и увеличивает вероятность того, что используется местное сырье, — говорит Оля.





— По тем же причинам выбираю вещи наших дизайнеров. Люблю маленькие производства с «прозрачной» историей. Например, в Малорите есть небольшая мануфактура «Мой родны кут», которая делает симпатичные вещи с вышивкой. Это муж и жена, за которыми я слежу в Instagram. Вижу, как они придумывают модели, как что делают, сколько у них ручного труда. Вообще люблю бизнесы с «человеческим лицом». Мне намного приятнее чувствовать, что я поддержку конкретных людей, а не огромный безликий бренд, работники которого в конечном счете все равно не получат достойную зарплату и трудятся в ужасных условиях где-то на фабриках в Азии, — показывает свитшот с «птичьей» вышивкой Оля, а за ним — шарф этой же мастерской.

Еще одна хорошая «зеленая» привычка — это ремонтировать вещи, спасая их от мусорки. Оля признается, что «паттерн аккуратности» унаследовала из семьи — старается носить вещи бережно и долго.

— У меня есть любимейшие джинсы, которые я обожаю, в них мне очень комфортно. Я просила маму чинить их раз семь, периодически она даже отказывается мне их возвращать, — шутит Оля. — То же самое касается и других вещей. Вот эти часы не стоили дешево, зато живут у меня очень долго. Во всех странах мира (кроме Беларуси) в фирменном магазине можно бесплатно отполировать стеклышко, можно легко поменять то, что сломалось, — я так делала застежку. Это отлично, что производитель не «программировал» их на быструю смерть, как это сейчас популярно с разной техникой. А еще я однажды спасла чужие бусы: в том же магазине KaliLaska увидела очень классные керамические, но с порванной нитью. Ничего, мне удалось их самостоятельно подправить, и теперь есть вероятность, что первая хозяйка их встретит на мне в городе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Вообще украшения, в частности сережки, — это моя слабость. Я часто привожу их из-за границы, потому что оригинальный аксессуар ручной работы — это более приятный и полезный сувенир, чем магнит на холодильник или кружка. Обожаю вот эти деревянные гранаты, они из Армении. Причем мастерица изначально продавала их в виде кулонов, но согласилась прямо на месте превратить в сережки. Я знаю точно, что таких больше ни у кого нет, — вспоминает Оля. — Вообще со времен «рыночного» детства для меня лучшей антирекламой была фраза продавца: «Берите это, перед вами уже десять девочек взяли. Очень модная вещь».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Классный и довольно экологичный вариант — это шить вещи по индивидуальному заказу. Оле в этом здорово помогает мама.

— Для этого платья я не покупала ткань, а использовала то, что осталось от бабушки. Обрез ткани пролежал в шкафу лет 30, и еще бы лежал, если бы мы с мамой не превратили его в этот наряд. Кроме экологичности наряд мне очень нравится потому, что он эмоционально «теплый» — напоминает мне о родных людях, — рассказывает Оля.



Фасон Оля придумала сама, мама воплотила



Серьги Оля купила в память о приятном путешествии в Украину. Они из киевского шоу-рума дизайнерских украшений «Все свои»

— Один из принципов, в котором я жестка и непоколебима, — это неиспользование материалов животного происхождения для красоты. Для меня нет ничего красивого в шубе, шуба для меня — это страдания животных, — говорит собеседница. — С обувью у меня отношения не такие идеальные: чаще выбираю кожаную, потому что она комфортнее и долговечнее. Тут как раз срабатывает моя осознанность: лучше куплю одни кожаные босоножки, чем каждый сезон буду выбрасывать на свалку искусственные. Ищу баланс между чувством вины и оценкой влияния на природу, ведь забота о себе — это тоже элемент осознанности.



Оля рада носить часы хорошего качества, которые можно починить практически в любой стране мира

Есть у Оли собственный лайфхак против спонтанных покупок. Рассказывает, что научилась возвращать вещи в магазин, если спустя несколько дней после покупки разобралась и поняла, что носить обновку не будет, не с чем или цвет не тот.



Шарф с ласточками от малоритского бренда «Мой родны кут», долговечная сумка из приятной искусственной ткани от Bago, тоже белорусская

— Кстати, при выборе вещей я обращаю внимание не только на экологичность вещи, но и на другие идеи, что мне близки. Например, феминизм. Один довольно известный локальный бренд, выпускающий интересные модели и использующий хорошие ткани, позволил себе запустить сексистскую рекламу и не принес извинений. Я не хочу быть причастной к бренду, который унижает женщин. Ведь если мы продолжаем что-то покупать, мы стимулируем и поддерживаем явление, — резюмирует собеседница.

Редакция благодарит магазин-кофейню «Плюш» за возможность проведения фотосъемки.