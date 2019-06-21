ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пограничники почтили память жертв Великой Отечественной войны и павших в первых боях на границе

22.06.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Памятные мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, открыла акция «Боевой расчет».

Пограничники почтили память жертв Великой Отечественной войны и павших в первых боях на границе

Инициатором ее проведения несколько лет назад стал Институт пограничной службы. Сегодня она проводится ежегодно, напоминая о том, какой ценой нам досталась Великая Победа. 

Пограничники почтили память жертв Великой Отечественной войны и павших в первых боях на границе

В первые минуты войны 22 июня 1941 года самый страшный удар приняли на себя пограничники. В бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили пограничные наряды, заступившие на службу еще накануне – 21 июня 1941 года. В 19.00 на всех погранзаставах, охраняющих рубежи нашей Родины, проводился боевой расчет. Воины-пограничники Белорусского пограничного округа, стоявшие в тот вечер в строю на боевом расчёте не могли предполагать, что для абсолютного большинства из них он будет последним. 

Пограничники почтили память жертв Великой Отечественной войны и павших в первых боях на границе

21 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в память о тех, кто погиб в первых боях на границе, состоялся традиционный ритуал назначения пограничников на охрану Государственной границы. 

Курсанты Института провели боевой расчет, держа в руках портреты бойцов Белорусского пограничного округа, погибших в первых боях Великой Отечественной войны: заместителя политрука 4-й погранзаставы 17-го погранотряда Ивана Беляева, командира отделения 15-й погранзаставы 17-го погранотряда младшего сержанта Алексея Новикова, начальника 3-й погранзаставы 86-го Августовского погранотряда лейтенанта Виктора Усова и многих других. Имена 58 погибших воинов-пограничников прозвучали в этот день на перекличке. 

Пограничники почтили память жертв Великой Отечественной войны и павших в первых боях на границе

После поверки будущие офицеры преклонили колени перед памятником, почтив таким образом память защитников границы. В памятном мероприятии приняли участие представители Госпогранкомитета, ветераны-пограничники из Беларуси и России, учащиеся военно-патриотических классов, жители и гости города Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Памятные мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, открыла акция «Боевой расчет». Инициатором ее проведения...
 
Новости дня
Новости разные
 
В дни летних каникул . Расписание занятий ИРЦДиМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика