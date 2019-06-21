Пограничники почтили память жертв Великой Отечественной войны и павших в первых боях на границе

Источник материала: Виртуальный Брест

Памятные мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, открыла акция «Боевой расчет».





Инициатором ее проведения несколько лет назад стал Институт пограничной службы. Сегодня она проводится ежегодно, напоминая о том, какой ценой нам досталась Великая Победа.





В первые минуты войны 22 июня 1941 года самый страшный удар приняли на себя пограничники. В бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили пограничные наряды, заступившие на службу еще накануне – 21 июня 1941 года. В 19.00 на всех погранзаставах, охраняющих рубежи нашей Родины, проводился боевой расчет. Воины-пограничники Белорусского пограничного округа, стоявшие в тот вечер в строю на боевом расчёте не могли предполагать, что для абсолютного большинства из них он будет последним.





21 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в память о тех, кто погиб в первых боях на границе, состоялся традиционный ритуал назначения пограничников на охрану Государственной границы.

Курсанты Института провели боевой расчет, держа в руках портреты бойцов Белорусского пограничного округа, погибших в первых боях Великой Отечественной войны: заместителя политрука 4-й погранзаставы 17-го погранотряда Ивана Беляева, командира отделения 15-й погранзаставы 17-го погранотряда младшего сержанта Алексея Новикова, начальника 3-й погранзаставы 86-го Августовского погранотряда лейтенанта Виктора Усова и многих других. Имена 58 погибших воинов-пограничников прозвучали в этот день на перекличке.





После поверки будущие офицеры преклонили колени перед памятником, почтив таким образом память защитников границы. В памятном мероприятии приняли участие представители Госпогранкомитета, ветераны-пограничники из Беларуси и России, учащиеся военно-патриотических классов, жители и гости города Бреста.