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«Мы помним о войне» мост состоялся между Брестом и Лобней

22.06.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21 июня 2019 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» состоялся видеомост между городами Брестом и Лобней Московской области, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

«Мы помним о войне» мост состоялся между Брестом и Лобней

В импровизированной студии территориального центра в г. Бресте собрались люди, непосредственно видевшие войну своими глазами, чтобы вспомнить о трагических событиях давно минувших лет.

«Мы помним о войне» мост состоялся между Брестом и Лобней

По другую сторону экрана государственное учреждение социального обслуживания Московской области «Лобненский комплексный центр социального обслуживания населения» объединил людей разных поколений, но с одной целью - поделиться с брестчанами своими воспоминаниями о пережитом на войне.

В теплой и доброжелательной обстановке общались между собой Брест и Лобня, вспоминали тяжелые годы войны, пели песни военных лет, читали стихи, высказывали пожелания о будущей встрече.

 
Теги: Брест
 
 
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  21 июня 2019 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» состоялся видеомост между городами Брестом и Лобней...
 
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