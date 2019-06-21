«Мы помним о войне» мост состоялся между Брестом и Лобней

Источник материала: Виртуальный Брест

21 июня 2019 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» состоялся видеомост между городами Брестом и Лобней Московской области, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.





В импровизированной студии территориального центра в г. Бресте собрались люди, непосредственно видевшие войну своими глазами, чтобы вспомнить о трагических событиях давно минувших лет.





По другую сторону экрана государственное учреждение социального обслуживания Московской области «Лобненский комплексный центр социального обслуживания населения» объединил людей разных поколений, но с одной целью - поделиться с брестчанами своими воспоминаниями о пережитом на войне.

В теплой и доброжелательной обстановке общались между собой Брест и Лобня, вспоминали тяжелые годы войны, пели песни военных лет, читали стихи, высказывали пожелания о будущей встрече.