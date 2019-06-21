Открылась выставка «Через тернии к звездам» ко Дню памяти и скорби

Источник материала: Виртуальный Брест

21 июня 2019 года в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости при содействии Российского центра науки и культуры в Бресте открылась выставка «Через тернии к звездам», приуроченной ко Дню Памяти и Скорби 22 июня.





Минчанка Марина Анохина, выпускница Учебного комплекса гимназия-колледж государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина сейчас живет в Санкт-Петербурге, состоит в Союзе художников Российской Федерации и Российской ассоциации художников-маринистов.





В художественных произведениях, представленных в экспозиции - взгляд нашего современника на события Великой Отечественной войны, сохранение памяти героического прошлого народа-победителя.