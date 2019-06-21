|
Открылась выставка «Через тернии к звездам» ко Дню памяти и скорби
22.06.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 июня 2019 года в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости при содействии Российского центра науки и культуры в Бресте открылась
Минчанка Марина Анохина, выпускница Учебного комплекса гимназия-колледж государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина сейчас живет в Санкт-Петербурге, состоит в Союзе художников Российской Федерации и Российской ассоциации художников-маринистов.
В художественных произведениях, представленных в экспозиции - взгляд нашего современника на события Великой Отечественной войны, сохранение памяти героического прошлого народа-победителя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 июня 2019 года в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости при содействии Российского центра науки и культуры в Бресте открылась выставка «Через...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)