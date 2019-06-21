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Генеральный план крепости Брест-Литовска с показанием произведенных работ в 1872 году представили общественности
22.06.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 июня в Брестском областном краеведческом музее состоялось открылась очередная
Карты, планы, строительные чертежи всегда были предметом коллекционирования как у частных лиц, так и музеев и архивов. Наиболее редкими и ценными экспонатами остаются документы военных картографов и строителей. В силу своей особой значимости для возможного противника.
Сохранившиеся документы позволяют узнать планы строительства и последующей модернизации крепостных объектов, вооружения, проследить динамику военной доктрины.
26 апреля 1842 года Брест-Литовская крепость вошла в число действующих крепостей I класса в Российской империи. В 1864 года, спустя всего22 года, началась ее модернизация по плану генерал-адъютанта Э. И. Толебена. Крепость должна была прирасти фортами, отдельными вынесенными вперед укреплениями. Строительство первого форта «Граф Берг» началось в 1869 году.
«Генеральный план крепости Брест-Литовска с показанием произведенных работ в 1872 году» - исторический документ, который отражает завершение важного этапа работ по модернизации крепости..
Выставка будет работать до 29 июня.
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Генеральный план крепости Брест-Литовска с показанием произведенных работ в 1872 году представили общественности
21 июня в Брестском областном краеведческом музее состоялось открылась очередная выставка проекта «12 артефактов», посвящённого 1000-летию Бреста. Синий полог...
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