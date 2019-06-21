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Белорусские и зарубежные реконструкторы воссоздали эпизоды обороны Брестской крепости

22.06.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тысячи брестчан и туристов стали зрителями военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость", посвященной 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские и зарубежные реконструкторы воссоздали эпизоды обороны Брестской крепости

Началось действо с показа мирной жизни гарнизона и того, как войска НКВД отлавливали диверсантов. Эта картина сменилась внезапным артналетом фашистов. Одним из первых в бой с немецкой штурмовой группой вступил личный состав третьего батальона 84-го стрелкового полка под руководством Самвела Матевосяна. Его роль исполнил Олег Калашников из Воронежа.

"На самом деле, сложно себе представить, что испытывали люди в этот момент. Ведь здесь нет настоящих взрывов, снарядов пуль. И хоть я мужчина, не бывает такого, чтобы не заплакал. Непередаваемые ощущения, когда ты лежишь и смотришь в чистое, спокойное, мирное небо, а осознаешь, что вроде бы ты погиб. Сожаления никакого нет, испытываю гордость: что защитники не сдались, а бились до последнего. Спасибо тем, кто погиб здесь по-настоящему", - сказал Олег Калашников.

Были отражены и другие героические и драматичные эпизоды: сдача в плен мирного населения, контратака бойцов Восточного форта и подвиг майора Петра Гаврилова, героизм артиллеристов во главе с ефрейтором Василием Волокитиным и пограничников заставы лейтенанта Андрея Кижеватова. Для усиления эффекта реконструкторы использовали холостые снаряды и пиротехнику. В постановке было задействовано более 500 любителей истории из 14 стран.

"Канва сценария обороны крепости остается неизменной, стараемся воссоздать основные исторические эпизоды. Добавляем только новые моменты, чтобы показать героизм как можно большего числа защитников", - отметил председатель Совета общественного объединения "Военно-исторический клуб "Гарнизон" Юрий Киреев.

видео - sb.by

Организаторами мероприятия являются Брестские областной и городской исполкомы, областной Центр молодежного творчества, общественное объединение "Военно-исторический клуб "Гарнизон", областной и городской военные комиссариаты.

 
 
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  Тысячи брестчан и туристов стали зрителями военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость", посвященной 78-й годовщине начала Великой...
 
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