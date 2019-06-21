Около 10 тыс. человек стали участниками митинга-реквиема в Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня состоялся митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.





Траурная церемония началась в 3.15 с театрализованной постановки о последнем мирном дне 1941 года. В напоминание о случившемся 78 лет назад предрассветную тишину неожиданно прервали пулеметные выстрелы и залпы артснарядов. На установленных у Вечного огня экранах сменялись портреты защитников Брестской крепости, звучали воспоминания о первых днях Великой Отечественной войны. За действом на площади Церемониалов наблюдали около 10 тыс. человек.





















"День памяти и скорби возвращает нас к одной из самых горестных дат в нашей истории. Сегодня мы вспоминаем тех, кто первым принял бой, погиб на полях сражений, на оккупированных территориях - всех, чьи жизни оборвала война, - сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук . - В этом году отмечается тысячелетие Бреста. Оценивая прошедшие столетия, мы видим как много отняла эта война. Наша особая признательность фронтовикам и труженикам тыла за то, что отстояли независимость Родины, заново отстроили сожженные и разоренные города, подарили нам настоящее и будущее".













Встреча 22 июня в Брестской крепости для многих брестчан стала уже традицией. Вместе с местными жителями сюда приходят гости из других регионов Беларуси, иностранцы. В частности, в этом году приехали журналисты и блогеры из Казахстана, представители ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области, участники поезда памяти из Санкт-Петербурга "Музыка войны и Победы", делегации города Сертолово Ленинградской области, Ижевска.









"Быть здесь - очень волнительно не только для брестчан, а для любого человека. Ведь именно в Брестской крепости началась война, и поучаствовать в памятных мероприятиях дорогого стоит. Мы должны приходить сюда, благодарить наших предков за то, что сегодня живем под мирным небом. Безусловно, такие митинги не дают забыть нашу историю. Это важно, чтобы в дальнейшем не повторились ошибки тех лет, не было войн", - подчеркнул председатель городской думы Ижевска Олег Гарин.

















Присутствующие почтили память героев минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню и плитам некрополя. По традиции пограничники опустили венки со свечами в воды Буга.

















Под плитами мемориального комплекса покоится прах 1038 защитников Брестской крепости, из них известны имена 277 человек - представителей 21 нации и народности.

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