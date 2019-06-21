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Бургер-драники придумали в Минске к II Европейским играм

22.06.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путь к сердцу туриста лежит через желудок! Холодник, квашеная капуста, мачанка, драники! Но чем, кроме национальных блюд, блеснут рестораторы?



Ирина Шидловская, менеджер службы сервиса сети ресторанов, рассказала СТВ:

- Мы вели разнообразное меню. Бургер-драники с сельдью. Не забыли про европейскую кухню.

Блинчики с начинкой, стейки, куриные крылья, салаты и 20 видов одних только блюд из картошки! Эксклюзив, специально разработанный поваром для гостей Европейских игр, пробуем первыми! Этот диковинный драник-бургер рискует стать главным блюдом сезона!

- Сколько стоит это блюдо?

- Данное блюдо стоит около 5 рублей.

- Вот тебе и рыба, и гарнир. И, вроде как, модненько.

- И по-белорусски.

 
 
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Путь к сердцу туриста лежит через желудок! Холодник, квашеная капуста, мачанка, драники! Но чем, кроме национальных блюд, блеснут рестораторы?
 
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