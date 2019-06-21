Бургер-драники придумали в Минске к II Европейским играм









Ирина Шидловская, менеджер службы сервиса сети ресторанов, рассказала СТВ: , менеджер службы сервиса сети ресторанов, рассказала





- Мы вели разнообразное меню. Бургер-драники с сельдью. Не забыли про европейскую кухню.





Блинчики с начинкой, стейки, куриные крылья, салаты и 20 видов одних только блюд из картошки! Эксклюзив, специально разработанный поваром для гостей Европейских игр, пробуем первыми! Этот диковинный драник-бургер рискует стать главным блюдом сезона!





- Сколько стоит это блюдо?





- Данное блюдо стоит около 5 рублей.





- Вот тебе и рыба, и гарнир. И, вроде как, модненько.





- И по-белорусски.