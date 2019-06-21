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Бургер-драники придумали в Минске к II Европейским играм
Источник материала: Партизан
Путь к сердцу туриста лежит через желудок! Холодник, квашеная капуста, мачанка, драники! Но чем, кроме национальных блюд, блеснут рестораторы?
Ирина Шидловская, менеджер службы сервиса сети ресторанов, рассказала
- Мы вели разнообразное меню. Бургер-драники с сельдью. Не забыли про европейскую кухню.
Блинчики с начинкой, стейки, куриные крылья, салаты и 20 видов одних только блюд из картошки! Эксклюзив, специально разработанный поваром для гостей Европейских игр, пробуем первыми! Этот диковинный драник-бургер рискует стать главным блюдом сезона!
- Сколько стоит это блюдо?
- Данное блюдо стоит около 5 рублей.
- Вот тебе и рыба, и гарнир. И, вроде как, модненько.
- И по-белорусски.
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Путь к сердцу туриста лежит через желудок! Холодник, квашеная капуста, мачанка, драники! Но чем, кроме национальных блюд, блеснут рестораторы?
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