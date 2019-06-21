Кто может претендовать на государственное арендное жилье, и сколько оно стоит

рассказала заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Ольга Герман. Как и кому теперь будут предоставлять арендные квартиры, корреспонденту агентства «Минск-Новости»заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

Кто имеет право получить государственное арендное жилье

Претендентов можно разделить на две группы: тех, кто пользуется преимущественным правом на такие метры, и стоящих на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.





К первой категории относятся молодые специалисты, целевики и те, кому по работе необходимо переехать в другой город. Им предоставляют 30 % пустующих государственных квартир, еще 10 % распределяют между военными и приравненными к ним лицами. Остальные 60 % — гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Выделяют такое жилье по заявительному принципу. Исполкомы размещают информацию о наличии и технических характеристиках сдаваемых помещений. При появлении подходящего варианта граждане подают заявление. Срок рассмотрения — до одного месяца. При наличии нескольких претендентов на квартиру приоритет отдадут тому, кто раньше стал на очередь.





А если таковых из числа очередников не будет, то заселиться могут и другие категории граждан.

Сколько придется платить

Снимать жилье в государственном фонде гораздо дешевле, чем в частном. По словам представителя Министерства жилищно-коммунального хозяйства, размер платы за арендуемое помещение определяется исходя из установленной правительством базовой ставки, привязанной к базовой величине (БВ). На сегодняшний день она равна 0,2 БВ за 1 м², или 5 рублей 10 копеек. К ней применяют коэффициенты, зависящие от месторасположения арендного жилья. Минск разделен на зоны. Для центра установлен самый высокий коэффициент — 1,5, а для таких микрорайонов, как Кунцевщина, Сухарево, Малиновка, Лошица, — 1,0.





В среднем арендная плата за однокомнатную квартиру площадью 32 м² на ул. Немиге составит 244 рубля, а на Шаранговича — 163 рубля в месяц, тогда как частный собственник попросит минимум 350 рублей.





Для тех, кто получил съемное жилье в качестве служебного, а также для молодых специалистов, преподавателей вузов, работников сферы культуры и других категорий действует понижающий коэффициент. В Минске он равняется 0,2.





Например, молодому специалисту предоставили однушку (32 м²) в центре Минска. За нее он будет платить всего 49 рублей. Если же арендное жилье будет ближе к окраине города, то 32 рубля.

Разрешают ли арендуемые метры перевести в разряд социального жилья

Это право предоставлено 17 категориям граждан, в числе которых одинокие нетрудоспособные пенсионеры, многодетные семьи и воспитывающие детей-инвалидов, ветераны боевых действий на территории других государств, инвалиды 1-й и 2-й групп. Они освобождаются от арендной платы и рассчитываются лишь за жилищно-коммунальные услуги.





В этот список входят дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Но для них заработают новые правила: они смогут сменить статус квартиры с арендной на социальную, не дожидаясь, пока исполнится 23 года. До настоящего времени такое право они получали только по достижении этого возраста.









— По действующему законодательству местные распорядительные и исполнительные органы власти вправе предложить гражданам в качестве социального жилья комнату с общей кухней. После вступления в силу новой редакции Жилищного кодекса Республики Беларусь должны предоставить как минимум однокомнатную квартиру, — пояснила О. Герман.

Кого из арендаторов оставят в списках очередников

Очередь сохраняется за теми, кто получил арендную квартиру на период трудовых и служебных отношений, за молодой семьей, не имеющей в собственности жилья в Минске и Минской области.





Единственное условие — на одного человека должно приходиться менее 10 квадратов. Так, если семья из трех человек перебирается в арендную однушку, она имеет возможность построить квартиру с господдержкой.

Можно ли приватизировать снимаемую квартиру

Приватизация жилья завершилась 1 июля 2016 года. На данный момент законотворцами изменения не рассматриваются.

На какой срок предоставляют арендное жилье

Можно проживать в квартире пять лет. Если жильцы своевременно платят за аренду и рассчитываются за коммунальные услуги, им гарантировано право на продление договора найма. Пролонгировать его разрешают до тех пор, пока человек хочет жить на снимаемых квадратах.





Справочно





В 2019 году в Беларуси запланировано построить 135 000 м² арендного жилья. В Минске возведут 11 400 м². Его фонд увеличивается за счет реконструкции и ремонта пустующих квартир. На эти цели идет до 10 % от общей суммы платы за пользование арендным жильем. Арендное жилье в столице более востребовано, чем в других регионах Беларуси. В Минске на одну квартиру подают от 50 до 200 заявлений.





На 1 апреля 2019 года в Беларуси в государственном фонде арендного жилья находились 142 410 квартир.















