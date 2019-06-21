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Новым послом Великобритании назначена Жаклин Перкинс
Источник материала: Партизан
Срок полномочий посла Великобритании в Минске Фионны Гибб заканчивается в августе 2019 года.
На этом посту ее сменит Жаклин Перкинс, назначенная Послом Ее Величества в Республике Беларусь.
До нового назначения Жаклин Перкинс работала в Кувейте, Бахрейне, Египте, ОАЭ а сейчас проходит языковую подготовку.
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Срок полномочий посла Великобритании в Минске Фионны Гибб заканчивается в августе 2019 года.
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