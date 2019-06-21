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Сорвавшуюся с высоты гимнастку на церемонии открытия Евроигр отпустили домой
Источник материала: Партизан
Гимнастка, сорвавшаяся с высоты во время церемонии открытия II Европейских игр, находится дома на амбулаторном лечении, сообщает
В пятницу, 21 июня, на стадионе "Динамо" в Минске состоялась торжественная церемония открытия II Европейских игр. Красочное шоу, к сожалению, не обошлось без неприятного инцидента: во время выступления воздушных гимнастов с высоты сорвалась девушка. Кадр на мгновение попал в телевизионную трансляцию.
Как стало известно Sputnik, после гимнастка была доставлена на скорой в РНПЦ травматологии и ортопедии. После осмотра врачей девушку отпустили домой для амбулаторного лечения. О характере травм гимнастки неизвестно.
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Гимнастка, сорвавшаяся с высоты во время церемонии открытия II Европейских игр, находится дома на амбулаторном лечении, сообщает Sputnik.
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