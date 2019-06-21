ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сорвавшуюся с высоты гимнастку на церемонии открытия Евроигр отпустили домой

22.06.2019 08:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гимнастка, сорвавшаяся с высоты во время церемонии открытия II Европейских игр, находится дома на амбулаторном лечении, сообщает Sputnik.

В пятницу, 21 июня, на стадионе "Динамо" в Минске состоялась торжественная церемония открытия II Европейских игр. Красочное шоу, к сожалению, не обошлось без неприятного инцидента: во время выступления воздушных гимнастов с высоты сорвалась девушка. Кадр на мгновение попал в телевизионную трансляцию.

Как стало известно Sputnik, после гимнастка была доставлена на скорой в РНПЦ травматологии и ортопедии. После осмотра врачей девушку отпустили домой для амбулаторного лечения. О характере травм гимнастки неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гимнастка, сорвавшаяся с высоты во время церемонии открытия II Европейских игр, находится дома на амбулаторном лечении, сообщает Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня ранним утром исполнилось ровно 78 лет, как началась Великая Отечественная война, длившаяся долгих 1418 дней и ночей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика