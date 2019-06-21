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Кто эта девушка, рядом с Кадыровым?
Источник материала: Партизан
На открытии Евроигр глава Беларуси Александр Лукашенко находится в ложе стадиона «Динамо» вместе с премьерами России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, сыновьями Виктором, Дмитрием и Николаем и другими официальными лицами. Белорусы узнали не всех.
Многие обратили внимание на симпатичную молодую женщину, рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Неужели Кадыров единственный пришел на открытие Евроигр с женой?
Нет, не с женой. Рядом с Кадыровым была дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. Она приехала в Минск вместо папы.
Лейла Алиева является вице-президентом фонда имени Гейдра Алиева.
Напомним, что первые в истории Европейские игры были проведены 12-28 июня 2015 года в Баку.
На II Европейских играх, которые продлятся до 30 июня, в борьбу включились более 4 тысяч спортсменов из 50 европейских стран. Атлеты поведут борьбу за 200 комплектов медалей по 15 видам спорта.
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На открытии Евроигр глава Беларуси Александр Лукашенко находится в ложе стадиона «Динамо» вместе с премьерами России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Сергеем...
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