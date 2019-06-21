Кто эта девушка, рядом с Кадыровым?









Многие обратили внимание на симпатичную молодую женщину, рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Неужели Кадыров единственный пришел на открытие Евроигр с женой?





Нет, не с женой. Рядом с Кадыровым была дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. Она приехала в Минск вместо папы.





Лейла Алиева является вице-президентом фонда имени Гейдра Алиева.





Напомним, что первые в истории Европейские игры были проведены 12-28 июня 2015 года в Баку.





На II Европейских играх, которые продлятся до 30 июня, в борьбу включились более 4 тысяч спортсменов из 50 европейских стран. Атлеты поведут борьбу за 200 комплектов медалей по 15 видам спорта.