|
Протесты в Тбилиси: есть раненые и травмированные, их число возросло
Источник материала: Партизан
Более ста человек - в больницах.
Представители грузинских властей сообщили о росте количества пострадавших в результате столкновений между полицией и протестующими в Тбилиси у здания парламента. Об этом
По официальной информации, во время протестов пострадали 240 человек. Сейчас не менее 102 человек из тех, кто получил различные ранения, находятся в больницах.
Состояние одного из пострадавших стабильно тяжелое, еще двух пострадавших врачи оперируют.
Отмечается, что среди пострадавших - 80 полицейских.
Вчера, 20 июня, на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась
После того, как российская делегация покинула парламент Грузии, протестующие продолжили штурмовать здание. Участники акции потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
Операцию по разгону митингующих закончили под утро. Протестующие пообещали вернуться сегодня вечером.
Сегодня днем Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более ста человек - в больницах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)