Протесты в Тбилиси: есть раненые и травмированные, их число возросло





сообщает Deutchse Welle со ссылкой на данные руководителя центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандила Талаквадзе. Представители грузинских властей сообщили о росте количества пострадавших в результате столкновений между полицией и протестующими в Тбилиси у здания парламента. Об этомDeutchse Welle со ссылкой на данные руководителя центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии





По официальной информации, во время протестов пострадали 240 человек. Сейчас не менее 102 человек из тех, кто получил различные ранения, находятся в больницах.





Состояние одного из пострадавших стабильно тяжелое, еще двух пострадавших врачи оперируют.

Отмечается, что среди пострадавших - 80 полицейских.





акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым. Вчера, 20 июня, на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась





После того, как российская делегация покинула парламент Грузии, протестующие продолжили штурмовать здание. Участники акции потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.





Операцию по разгону митингующих закончили под утро. Протестующие пообещали вернуться сегодня вечером.





Сегодня днем Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.



