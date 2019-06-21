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США созвали заседание Совбеза ООН по Ирану

22.06.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вашингтон запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщило агентство Анадолу со ссылкой на источники в пятницу, 21 мая.

Отмечается, что собрание предложено провести в понедельник, 24 июня, за закрытыми дверями.

По словам источников, США намерены вынести на рассмотрение Совбеза ООН недавние инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

Издание отмечает, что очередным витком эскалации в отношениях между Вашингтоном и Тегераном стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах (норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous) произошли взрывы. США обвинили в нападении Иран.

Ранее на этой неделе американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом.

Накануне стало известно, что президент США отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты.






 
 
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Вашингтон запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщило агентство Анадолу со ссылкой на источники...
 
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