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Снесло крышу: шквалистый ветер накрыл деревню Озерница Лунинецкого района

22.06.2019 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У людей раскрыло дома, им негде ночевать, а страховщики отложили свой приезд до понедельника.
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Грозовой фронт со шквалистым ветром накрыл деревню Озерница Лунинецкого района вечером 21 июня, пишет media-polesye.by
Очевидцы сообщили: от Боровцов до Озерницы всё «вверх ногами», столбы лежат, шифер повсюду, крест на перекрёстке тоже повалило, деревья повыворачивало с корнем.
В одном из домов натяжной потолок удержал кирпич, который мог упасть жильцам на голову. В другом дворе - спутниковая антенна упала на автомобиль.

Также сообщается, что есть пострадавшая женщина.

Прибыли подразделения МЧС. По словам сельчан, страховщики отказались ехать в деревню, чтобы зафиксировать последствия урагана и предупредили: пусть всё так остаётся до понедельника.

«Как можно ждать до понедельника с раскрытой крышей, если снова передают ливни?!» - возмущается жительница деревни Кристина. 

Поступают сообщения, что во многих населённых пунктах района отсутствует электричество.


 
 
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У людей раскрыло дома, им негде ночевать, а страховщики отложили свой приезд до понедельника.
 
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