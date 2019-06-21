Снесло крышу: шквалистый ветер накрыл деревню Озерница Лунинецкого района

media-polesye.by Грозовой фронт со шквалистым ветром накрыл деревню Озерница Лунинецкого района вечером 21 июня, пишет

Очевидцы сообщили: от Боровцов до Озерницы всё «вверх ногами», столбы лежат, шифер повсюду, крест на перекрёстке тоже повалило, деревья повыворачивало с корнем.

В одном из домов натяжной потолок удержал кирпич, который мог упасть жильцам на голову. В другом дворе - спутниковая антенна упала на автомобиль.





Также сообщается, что есть пострадавшая женщина.





Прибыли подразделения МЧС. По словам сельчан, страховщики отказались ехать в деревню, чтобы зафиксировать последствия урагана и предупредили: пусть всё так остаётся до понедельника.





«Как можно ждать до понедельника с раскрытой крышей, если снова передают ливни?!» - возмущается жительница деревни Кристина.





Поступают сообщения, что во многих населённых пунктах района отсутствует электричество.



