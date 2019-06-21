|
Снесло крышу: шквалистый ветер накрыл деревню Озерница Лунинецкого района
Источник материала: Партизан
У людей раскрыло дома, им негде ночевать, а страховщики отложили свой приезд до понедельника.
Грозовой фронт со шквалистым ветром накрыл деревню Озерница Лунинецкого района вечером 21 июня, пишет
Очевидцы сообщили: от Боровцов до Озерницы всё «вверх ногами», столбы лежат, шифер повсюду, крест на перекрёстке тоже повалило, деревья повыворачивало с корнем.
В одном из домов натяжной потолок удержал кирпич, который мог упасть жильцам на голову. В другом дворе - спутниковая антенна упала на автомобиль.
Также сообщается, что есть пострадавшая женщина.
Прибыли подразделения МЧС. По словам сельчан, страховщики отказались ехать в деревню, чтобы зафиксировать последствия урагана и предупредили: пусть всё так остаётся до понедельника.
«Как можно ждать до понедельника с раскрытой крышей, если снова передают ливни?!» - возмущается жительница деревни Кристина.
Поступают сообщения, что во многих населённых пунктах района отсутствует электричество.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У людей раскрыло дома, им негде ночевать, а страховщики отложили свой приезд до понедельника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)