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Ничто человеческое не чуждо: Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за женских криков

22.06.2019 07:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики, пишет The Guardian.

Фото: Andrew Parsons / Globallookpress.com

Вызвавшие полицию рассказали, что слышали звук бьющейся посуды и крики «убирайся из моего дома» и «не трогай меня». Соседи забеспокоились о подруге политика Кэрри Саймондс и решили предложить свою помощь, однако пара не стала открывать дверь незнакомцам. Тогда взволнованные соседи вызвали полицию.

«Поводов для беспокойства и явных признаков правонарушения выявлено не было, как и причин для вмешательства полиции», — заявили в правоохранители. Они рассказали, что Саймондс разозлилась на Джонсона за то, что он пролил вино на диван.

Борис Джонсон является основным претендентом на пост главы британского правительства после отставки Терезы Мэй. Он один из главных противников «мягкой сделки», о которой с ЕС договорилась бывший премьер. В июле 2018-го из-за разногласий на этой почве он ушел с должности министра иностранных дел.

Главными кандидатами на должность премьера-министра Великобритании также считаются нынешний глава МИД Джереми Хант, экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.


 
 
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Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики,...
 
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