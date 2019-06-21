ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске прошла церемония открытия II Европейских игр

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Красочное начало. На минском стадионе «Динамо» торжественно открылись вторые Европейские игры. Старт состязаниям дал грандиозный фейерверк, передает «МИР 24».

Зрители поприветствовали Александра Лукашенко и президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича. Дети в национальных костюмах вынесли белорусский флаг, перед тем как весь стадион дружно исполнил гимн страны, в том числе белорусский лидер с сыновьями. Артисты представили культуру страны в запоминающемся шоу под народную музыку. Участники предстоящих соревнований из 50-ти стран вышли на парад в алфавитном порядке. Последней стала хозяйка игр – Беларусь. 

Вторые европейские игры продлятся до 30 июня. Спортсменам предстоит разыграть 199 комплектов медалей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники предстоящих соревнований из 50-ти стран вышли на парад в алфавитном порядке. Последней стала хозяйка игр – Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Многоэтажку "подвинули" к нам». В Лиде местные протестуют против стройки нового дома на месте сквера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика