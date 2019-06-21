В Минске прошла церемония открытия II Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Красочное начало. На минском стадионе «Динамо» торжественно открылись вторые Европейские игры. Старт состязаниям дал грандиозный фейерверк, передает «МИР 24».

Зрители поприветствовали Александра Лукашенко и президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича. Дети в национальных костюмах вынесли белорусский флаг, перед тем как весь стадион дружно исполнил гимн страны, в том числе белорусский лидер с сыновьями. Артисты представили культуру страны в запоминающемся шоу под народную музыку. Участники предстоящих соревнований из 50-ти стран вышли на парад в алфавитном порядке. Последней стала хозяйка игр – Беларусь.

Вторые европейские игры продлятся до 30 июня. Спортсменам предстоит разыграть 199 комплектов медалей.