|
В Минске прошла церемония открытия II Европейских игр
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Красочное начало. На минском стадионе «Динамо» торжественно открылись вторые Европейские игры. Старт состязаниям дал грандиозный фейерверк, передает «МИР 24».
Зрители поприветствовали Александра Лукашенко и президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича. Дети в национальных костюмах вынесли белорусский флаг, перед тем как весь стадион дружно исполнил гимн страны, в том числе белорусский лидер с сыновьями. Артисты представили культуру страны в запоминающемся шоу под народную музыку. Участники предстоящих соревнований из 50-ти стран вышли на парад в алфавитном порядке. Последней стала хозяйка игр – Беларусь.
Вторые европейские игры продлятся до 30 июня. Спортсменам предстоит разыграть 199 комплектов медалей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники предстоящих соревнований из 50-ти стран вышли на парад в алфавитном порядке. Последней стала хозяйка игр – Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)