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Бобруйчанин выпал из самодельной лодки – его ищут до сих пор

22.06.2019 09:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бобруйчанин выпал из самодельной лодки – его ищут до сих пор
Фото из открытых источников

Компания людей отдыхала на берегу реки в районе деревни Михайловка.  На другой берег отдыхающие планировали вернуться на резиновой лодке, но та оказалась неисправной. 

Находившийся поблизости житель Бобруйска предложил подвезти троих человек на своей самодельной лодке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергея Костюченко

В какой-то момент судно зачерпнуло воды и перевернулось. Пассажиры смогли выбраться на берег, а хозяин лодки исчез под водой. Больше его никто не видел. Поиском мужчины занимаются сотрудники Светлогорской спасательной станции, а также маневренно-поисковая группа Гомельского ОСВОДа. 

Бобруйчанин выпал из самодельной лодки – его ищут до сих пор
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Несчастный случай с жителем Бобруйска 1960 года рождения произошел в Светлогорском районе 20 июня.
 
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