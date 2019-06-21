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Бобруйчанин выпал из самодельной лодки – его ищут до сих пор
22.06.2019 09:27 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Компания людей отдыхала на берегу реки в районе деревни Михайловка. На другой берег отдыхающие планировали вернуться на резиновой лодке, но та оказалась неисправной.
Находившийся поблизости житель Бобруйска предложил подвезти троих человек на своей самодельной лодке, сообщает
В какой-то момент судно зачерпнуло воды и перевернулось. Пассажиры смогли выбраться на берег, а хозяин лодки исчез под водой. Больше его никто не видел. Поиском мужчины занимаются сотрудники Светлогорской спасательной станции, а также маневренно-поисковая группа Гомельского ОСВОДа.
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Несчастный случай с жителем Бобруйска 1960 года рождения произошел в Светлогорском районе 20 июня.
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