Источник материала: Tut.by

На улице Багратиона в Лиде будут строить многоэтажку. Жители близлежащих домов возмутились — они против, ведь новый дом будет стоять вплотную к их жилью. Лидчане собрали подписи и обратились в райисполком. Застройщик говорит, что все по закону: существует Генплан, где строительство дома на этом месте запланировано еще в конце 80-х годов прошлого века. Это, кстати, уже вторая подобная ситуация в райцентре за последние два месяца.



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— Несмотря на то, что адрес у будущего дома — улица Багратиона, он будет фактически находиться по улице Тухачевского. О том, что здесь будет строиться многоэтажка, нам никто не рассказал. Общественные слушания не проводили. Вроде бы все по закону — существует Генплан, который был разработан еще в 80-х годах прошлого века, — говорит местный житель Игорь.

Как только лидчане узнали про стройку, стали собирать подписи против уплотнения. Отправили их в райисполком.

— Подписей немного — всего 39. Но делали мы все это в спешке. А так — можем собрать гораздо больше, потому что все жители пяти домов против стройки дома здесь, — говорят местные жители.









Новый одноподъездный дом будет располагаться на месте маленького сквера между домами № 53, № 45 по улице Тухачевского, минирынком и домом № 34 ул. Рыбиновского.

— Судя по Генплану, новый дом должен был строиться на месте минирынка, который появился у нас в 2000-х годах, поэтому многоэтажку «подвинули» к нам. 30 лет назад планировалась постройка двух пятиэтажных домов, а не одного 10-ти этажного. Мы считаем, что тот Генплан попросту неактуальный. И про его корректировку нам должны были сказать, а нас, соответственно, выслушать. Но уже спилили практически все большие деревья, а стройка продолжается. Стройплощадка находится в непосредственной близости от наших домов и принесет один дискомфорт. На ее месте находилась пешеходная дорожка, которая закрыта, а это проход к минирынку, аптеке, почте, магазину, остановке и школе. Какими кругами теперь придется ходить людям — непонятно, — говорит Игорь. — При этом сейчас строительные работы не останавливаются, работать начинают уже в 6 утра. Страшно представить, что будет дальше, когда работы пойдут полным ходом и в круглосуточном режиме.



Фото: предоставлено читателями

У жителей домов есть и другие аргументы против стройки.

— Дело в том, что нашим домам 30 лет, и мы опасаемся за безопасность конструкций нашего жилья. Например, в доме № 53 есть трещина в подъезде на 5 этаже. Мы отнесли заявление в ЖКХ по этому поводу. Проводились ли какие-либо экспертизы наших домов перед строительством, тоже непонятно. Никто нам не показывал никаких документов и разрешающих актов, также никто и не спрашивал мнение жильцов перед началом строительства. А еще на этом участке в прошлом году образовался провал примерно три метра в диаметре. Учитывался ли этот момент при выдаче разрешения на строительство тоже не ясно, — негодуют местные и добавляют, что в округе есть пустыри, которые могли бы подойти для строительства дома.



Фото: предоставлено читателями

В фирме-застройщике ОАО «Стройвектор» говорят, что действуют в рамках закона и все разрешительные документы у них в порядке, а строительство прошло все необходимые согласования с местной властью.

— Существует Генплан, согласно которому на данном участке запланировано строительство многоэтажки. Это будет одноподъездный десятиэтажный дом. Что касается деревьев, то будет компенсационная посадка — и зеленых насаждений после возведения дома будет в два раза больше, — говорят в ОАО «Стройвектор».









Жители домов по улице Тухачевского планируют рассказать о своем видении строительства многоэтажки в их дворе при личной встрече с председателем Лидского райисполкома, они также написали письмо в Госконтроль и планируют обратиться в Администрацию Президента.

Кстати, с похожей ситуацией недавно столкнулись жители улицы Александра Невского . Там также строят дом в непосредственной близости от уже имеющихся многоэтажек. Люди не против строительства, но возмущены тем, что стройка идет на единственной, уже бывшей, спортивной площадке в округе и в непосредственной близости от окон их квартир.