ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Многоэтажку "подвинули" к нам». В Лиде местные протестуют против стройки нового дома на месте сквера

22.06.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На улице Багратиона в Лиде будут строить многоэтажку. Жители близлежащих домов возмутились — они против, ведь новый дом будет стоять вплотную к их жилью. Лидчане собрали подписи и обратились в райисполком. Застройщик говорит, что все по закону: существует Генплан, где строительство дома на этом месте запланировано еще в конце 80-х годов прошлого века. Это, кстати, уже вторая подобная ситуация в райцентре за последние два месяца.


Фото: предоставлено читателями

 — Несмотря на то, что адрес у будущего дома — улица Багратиона, он будет фактически находиться по улице Тухачевского. О том, что здесь будет строиться многоэтажка, нам никто не рассказал. Общественные слушания не проводили. Вроде бы все по закону — существует Генплан, который был разработан еще в 80-х годах прошлого века, — говорит местный житель Игорь.

Как только лидчане узнали про стройку, стали собирать подписи против уплотнения. Отправили их в райисполком.

 — Подписей немного — всего 39. Но делали мы все это в спешке. А так — можем собрать гораздо больше, потому что все жители пяти домов против стройки дома здесь, — говорят местные жители.



Новый одноподъездный дом будет располагаться на месте маленького сквера между домами № 53, № 45 по улице Тухачевского, минирынком и домом № 34 ул. Рыбиновского.

 — Судя по Генплану, новый дом должен был строиться на месте минирынка, который появился у нас в 2000-х годах, поэтому многоэтажку «подвинули» к нам. 30 лет назад планировалась постройка двух пятиэтажных домов, а не одного 10-ти этажного. Мы считаем, что тот Генплан попросту неактуальный. И про его корректировку нам должны были сказать, а нас, соответственно, выслушать. Но уже спилили практически все большие деревья, а стройка продолжается. Стройплощадка находится в непосредственной близости от наших домов и принесет один дискомфорт. На ее месте находилась пешеходная дорожка, которая закрыта, а это проход к минирынку, аптеке, почте, магазину, остановке и школе. Какими кругами теперь придется ходить людям — непонятно, — говорит Игорь. —  При этом сейчас строительные работы не останавливаются, работать начинают уже в 6 утра. Страшно представить, что будет дальше, когда работы пойдут полным ходом и в круглосуточном режиме.


Фото: предоставлено читателями

У жителей домов есть и другие аргументы против стройки.

 — Дело в том, что нашим домам 30 лет, и мы опасаемся за безопасность конструкций нашего жилья. Например, в доме № 53 есть трещина в подъезде на 5 этаже. Мы отнесли заявление в ЖКХ по этому поводу. Проводились ли какие-либо экспертизы наших домов перед строительством, тоже непонятно. Никто нам не показывал никаких документов и разрешающих актов, также никто и не спрашивал мнение жильцов перед началом строительства. А еще на этом участке в прошлом году образовался провал примерно три метра в диаметре. Учитывался ли этот момент при выдаче разрешения на строительство тоже не ясно, — негодуют местные и добавляют, что в округе есть пустыри, которые могли бы подойти для строительства дома.


Фото: предоставлено читателями

В фирме-застройщике ОАО «Стройвектор» говорят, что действуют в рамках закона и все разрешительные документы у них в порядке, а строительство прошло все необходимые согласования с местной властью.

 — Существует Генплан, согласно которому на данном участке запланировано строительство многоэтажки. Это будет одноподъездный десятиэтажный дом. Что касается деревьев, то будет компенсационная посадка — и зеленых насаждений после возведения дома будет в два раза больше, — говорят в ОАО «Стройвектор».



Жители домов по улице Тухачевского планируют рассказать о своем видении строительства многоэтажки в их дворе при личной встрече с председателем Лидского райисполкома, они также написали письмо в Госконтроль и планируют обратиться в Администрацию Президента.

Кстати, с похожей ситуацией недавно столкнулись жители улицы Александра Невского. Там также строят дом в непосредственной близости от уже имеющихся многоэтажек. Люди не против строительства, но возмущены тем, что стройка идет на единственной, уже бывшей, спортивной площадке в округе и в непосредственной близости от окон их квартир.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Багратиона в Лиде будут строить многоэтажку. Жители близлежащих домов возмутились - они против такого уплотнения, ведь новый дом будет стоять вплотную к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разыгрываем билеты на концерт Bring Me the Horizon. Помните таких?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пуховики женские зимние пуховики скидки вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика