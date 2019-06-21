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Разыгрываем билеты на концерт Bring Me the Horizon. Помните таких?

22.06.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт рокеров Bring Me The Horizon 14 июля в Минске. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 28 июня.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке


Фото: bmthofficial.com

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет трое, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 27 июня, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 28 июня.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Группа была основана в 2004 году в Шеффилде, Англия. Их вокалист — один из самых татуированных людей в мире. Их музыка — адреналиновая смесь разных ответвлений метала, альтернативного рока и электроники. На счету коллектива шесть студийных альбомов: новый диск Amo вышел в январе этого года. Послушайте его сейчас.

Когда: 14 июля, 19.00.

Где: «».

Сколько: от 67 рублей.

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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

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Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт

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Теги: Минск
 
 
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22 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт рокеров Bring Me The Horizon 14 июля в...
 
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