Разыгрываем билеты на концерт Bring Me the Horizon. Помните таких?

Источник материала: Tut.by

22 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт рокеров Bring Me The Horizon 14 июля в Минске. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 28 июня.

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Фото: bmthofficial.com

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет трое, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 27 июня, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 28 июня.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Группа была основана в 2004 году в Шеффилде, Англия. Их вокалист — один из самых татуированных людей в мире. Их музыка — адреналиновая смесь разных ответвлений метала, альтернативного рока и электроники. На счету коллектива шесть студийных альбомов: новый диск Amo вышел в январе этого года. Послушайте его сейчас.

Слушайте amo &mdash; Bring Me The Horizon на Яндекс. Музыке

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт App Store Google Play