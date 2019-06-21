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Деревни пели и плясали
22.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Праздник населённых пунктов Долгополье и Заречье прошёл 14 июня и был приурочен к знаковому событию. 10 лет назад центральная усадьба сельсовета получила новый статус. Именно 2009 г. стал отправным в истории агрогородка Долгополье.
Сегодня Долгополье — это 91 подворье и 170 постоянно проживающих граждан. Дружными компаниями с букетами цветов приходили они на праздник, чтобы пообщаться, вспомнить прошлое, поделиться новостями.
А 19 июня пела и плясала д. Москаленята. По инициативе старейшины населённого пункта Валентины Васильевны Судаковой местные жители собрались, чтобы поздравить с «круглыми датами» юбилейных молодожёнов. Поздравления звучали в адрес Николая Алексеевича и Марии Леоновны Ивановых, Николая Егоровича и Таисии Ивановны Ануфриевых из Москаленят, которые справили «золотые» свадьбы, Сергея Алексеевича и Екатерины Николаевны Катаржевских из д. Большое Кошо, проживших в браке 35 лет, а также Валентины Судаковой, которая в апреле отметила 70-летний юбилей. Сельчан поздравили Виктор Бобков, председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова, начальник отдела ЗАГСа райисполкома Наталья Кочанова и председатель районного совета ветеранов Алла Казакова.
Душевные песни для сельчан исполнили работники автоклуба ЦТКиНТ Городокского района. О семьях юбиляров и их секретах многолетней счастливой жизни, а также об активной и инициативной старейшине Москаленят читайте в ближайших номерах «районки».
Любовь ШЛЕЙКО.
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Праздник населённых пунктов Долгополье и Заречье прошёл 14 июня и был приурочен к знаковому событию. 10 лет назад центральная усадьба сельсовета получила новый...
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