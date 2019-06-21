Деревни пели и плясали

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Праздник населённых пунктов Долгополье и Заречье прошёл 14 июня и был приурочен к знаковому событию. 10 лет назад центральная усадьба сельсовета получила новый статус. Именно 2009 г. стал отправным в истории агрогородка Долгополье.

Сегодня Долгополье — это 91 подворье и 170 постоянно проживающих граждан. Дружными компаниями с букетами цветов приходили они на праздник, чтобы пообщаться, вспомнить прошлое, поделиться новостями.





Долгопольцев поздравила председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева. Она пожелала местным жителям здоровья и долголетия, трудиться на благо малой родины. Светлана Леонидовна вручила благодарственные письма райсовета директору Долгопольского СДК, депутату Светлане Голяс, секретарю сельсовета Тамаре Сташкевич, председателю первички сельсовета Белорусского общественного объединения ветеранов Надежде Слиньковой и старейшине агрогородка Татьяне Петровой, юбилейную медаль «30 лет вывода войск из Афганистана» матери участника необъявленной войны Александра Каленковича. На мероприятии отметили всех, кто пишет историю агрогородка: трудится в различных сферах или уже ушёл на заслуженный отдых; тех, кто старается, чтобы уголок родной земли был краше и уютнее, благоустраивает свои подворья, разбивает цветники и ухаживает за ними; самых активных читателей библиотеки, спортсменов и т. д. Памятные подарки получили также самый младший житель агрогородка Ульяна Рудковская, которой совсем недавно исполнилось три годика, и самый старший — 94-летняя Надежда Силкина. Отметили на празднике агрогородка Владимира Валентиновича и Жанну Ивановну Спиридоновых, которые прожили в браке уже 25 лет, Анатолия Николаевича и Галину Владимировну Ковалёвых, справивших рубиновый юбилей свадьбы (они зарегистрировали брак в январе 1979 г.). Сельчан поздравил исполняющий обязанности председателя Долгопольского сельсовета Виктор Бобков, он пожелал агрогородку и его жителям процветания, напомнил о героических страницах истории населённого пункта. Музыкальный подарок долгопольцам сделали участники народного ансамбля песни и танца «Дубравица» и О. Жинь.







А 19 июня пела и плясала д. Москаленята. По инициативе старейшины населённого пункта Валентины Васильевны Судаковой местные жители собрались, чтобы поздравить с «круглыми датами» юбилейных молодожёнов. Поздравления звучали в адрес Николая Алексеевича и Марии Леоновны Ивановых, Николая Егоровича и Таисии Ивановны Ануфриевых из Москаленят, которые справили «золотые» свадьбы, Сергея Алексеевича и Екатерины Николаевны Катаржевских из д. Большое Кошо, проживших в браке 35 лет, а также Валентины Судаковой, которая в апреле отметила 70-летний юбилей. Сельчан поздравили Виктор Бобков, председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова, начальник отдела ЗАГСа райисполкома Наталья Кочанова и председатель районного совета ветеранов Алла Казакова.







Душевные песни для сельчан исполнили работники автоклуба ЦТКиНТ Городокского района. О семьях юбиляров и их секретах многолетней счастливой жизни, а также об активной и инициативной старейшине Москаленят читайте в ближайших номерах «районки».

Любовь ШЛЕЙКО.