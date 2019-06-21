Источник материала: Новости Волковыска

Программа праздничных мероприятий к 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в Волковыске.

2 июля

11.00—13.00 — торжественная церемония открытия мемориальных досок в честь Боричевского А.И. и Горбатова А.В. на зданиях по ул. Боричевского (городская библиотека № 46) и ул. Горбатова (Центр гигиены и эпидемиологии

3 июля

Площадка около здания райисполкома

9.00 — церемония поднятия флагов на аллее городов-партнеров.

Сквер Памяти по ул. Жолудева

12.00 — театрализованный митинг в Сквере Памяти

12.30 — праздничное шествие представителей организаций района, эпизод «Государственный Флаг и Герб Республики Беларусь», акция «Беларусь помнит!».

Площадь им. Ленина

13.00 — открытие праздника, театрализованный пролог

13.10 — театрализованный элемент «Военные картины» по мотивам фильмов о войне с участием организаций района

14.00 — акция «Вальс Победы»

14.20 — выступления руководства района и зарубежных гостей

14.30 — выступление белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята».

15.30 — церемония награждения и гала-концерт победителей районного смотра «Беларусь — моя песня»

17.30 — забег «В вышиванках»

20.00 — концертная программа Белорусского государственного ансамбля «Песняры»

21.30 — концерт коллективов и исполнителей района.

22.00 — республиканская акция «Споем Гимн вместе!»

22.05 — концерт коллективов и исполнителей района.

23.00 — праздничный фейерверк

В течение праздника будут работать следующие площадки:

- площадка Волковысской районной библиотеки «Песочные картины о войне»;

- «Арт-Кафе» под открытым небом;

- проект «ФотоСушка» «75 мирных лет»;

- тематические фотозоны «Погружение в 40-е».

Также будут работать торговые объекты, развлекательные площадки, аттракционы, выставки-продажи ремесленников, полевой читальный зал с игровой зоной, полевая почта и т. д.

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