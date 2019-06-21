Программа праздничных мероприятий к 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в Волковыске.
2 июля
11.00—13.00 — торжественная церемония открытия мемориальных досок в честь Боричевского А.И. и Горбатова А.В. на зданиях по ул. Боричевского (городская библиотека № 46) и ул. Горбатова (Центр гигиены и эпидемиологии
3 июля
Площадка около здания райисполкома
9.00 — церемония поднятия флагов на аллее городов-партнеров.
Сквер Памяти по ул. Жолудева
12.00 — театрализованный митинг в Сквере Памяти
12.30 — праздничное шествие представителей организаций района, эпизод «Государственный Флаг и Герб Республики Беларусь», акция «Беларусь помнит!».
Площадь им. Ленина
13.00 — открытие праздника, театрализованный пролог
13.10 — театрализованный элемент «Военные картины» по мотивам фильмов о войне с участием организаций района
14.00 — акция «Вальс Победы»
14.20 — выступления руководства района и зарубежных гостей
14.30 — выступление белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята».
15.30 — церемония награждения и гала-концерт победителей районного смотра «Беларусь — моя песня»
17.30 — забег «В вышиванках»
20.00 — концертная программа Белорусского государственного ансамбля «Песняры»
21.30 — концерт коллективов и исполнителей района.
22.00 — республиканская акция «Споем Гимн вместе!»
22.05 — концерт коллективов и исполнителей района.
23.00 — праздничный фейерверк
В течение праздника будут работать следующие площадки:
- площадка Волковысской районной библиотеки «Песочные картины о войне»;
- «Арт-Кафе» под открытым небом;
- проект «ФотоСушка» «75 мирных лет»;
- тематические фотозоны «Погружение в 40-е».
Также будут работать торговые объекты, развлекательные площадки, аттракционы, выставки-продажи ремесленников, полевой читальный зал с игровой зоной, полевая почта и т. д.