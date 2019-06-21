Минчанин напал с топором на курьера интернет-магазина

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина заказал в интернет-магазине три дорогих мобильника. Заказ на улицу Лобанка в Минске 19 июня днем привез курьер.

Дверь в квартиру открыл пьяный 24-летний минчанин. У него в руках был топор. Под угрозой применения насилия мужчина связал руки и ноги курьера скотчем, затем похитил мобильные телефоны общей стоимостью почти семь тысяч рублей. После этого он покинул квартиру.

Курьеру удалось высвободиться. После этого он позвонил в милицию.

Оперативники задержали агрессора. При себе у него нашли более двух тысяч долларов, вырученных от продажи мобильных телефонов.