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Минчанин напал с топором на курьера интернет-магазина

22.06.2019 10:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин напал с топором на курьера интернет-магазина
Фото из открытых источников

Мужчина заказал в интернет-магазине три дорогих мобильника. Заказ на улицу Лобанка в Минске 19 июня днем привез курьер. 

Дверь в квартиру открыл пьяный 24-летний минчанин. У него в руках был топор. Под угрозой применения насилия мужчина связал руки и ноги курьера скотчем, затем похитил мобильные телефоны общей стоимостью почти семь тысяч рублей. После этого он покинул квартиру.

Курьеру удалось высвободиться. После этого он позвонил в милицию. 

Оперативники задержали агрессора. При себе у него нашли более двух тысяч долларов, вырученных от продажи мобильных телефонов.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 207 (разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере) УК РБ. 

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Теги: Минск
 
 
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О произошедшем сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.
 
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