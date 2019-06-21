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«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. И дата, которую никак нельзя обойти стороной. 22 июня, ровно в 4 утра. Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этим утром на площади Победы в Минске прошёл митинг-реквием.
Традиционно возложить цветы и помянуть погибших товарищей пришли пограничники. Первый и самый страшный удар захватчиков приняли именно они.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Война оставила самый страшный след в истории Беларуси. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сёл, деревень и городов.
Отдать дань памяти погибшим к обелиску Победы пришли представители различных общественных организаций, профсоюзов, ветераны, молодёжь и школьники.
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«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны
Новости Беларуси. И дата, которую никак нельзя обойти стороной. 22 июня, ровно в 4 утра. Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной...
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