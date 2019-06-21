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«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

22.06.2019 11:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. И дата, которую никак нельзя обойти стороной. 22 июня, ровно в 4 утра. Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

Этим утром на площади Победы в Минске прошёл митинг-реквием.

Традиционно возложить цветы и помянуть погибших товарищей пришли пограничники. Первый и самый страшный удар захватчиков приняли именно они.

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Именно здесь ковалась Победа, на первых рубежах. На захват застав было отведено фашистами всего 20-40 минут, и чем были заставы вооружены? Только стрелковым оружием, а против них бросили танки и артиллерию. Вот здесь проявилась первая стойкость нашего народа в Великой Отечественной войне.

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

Война оставила самый страшный след в истории Беларуси. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сёл, деревень и городов.

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

Отдать дань памяти погибшим к обелиску Победы пришли представители различных общественных организаций, профсоюзов, ветераны, молодёжь и школьники.

Люди в материале: Анатолий Лаппо
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. И дата, которую никак нельзя обойти стороной. 22 июня, ровно в 4 утра. Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной...
 
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