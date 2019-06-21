«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. И дата, которую никак нельзя обойти стороной. 22 июня, ровно в 4 утра. Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Этим утром на площади Победы в Минске прошёл митинг-реквием.

Традиционно возложить цветы и помянуть погибших товарищей пришли пограничники. Первый и самый страшный удар захватчиков приняли именно они.





Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Именно здесь ковалась Победа, на первых рубежах. На захват застав было отведено фашистами всего 20-40 минут, и чем были заставы вооружены? Только стрелковым оружием, а против них бросили танки и артиллерию. Вот здесь проявилась первая стойкость нашего народа в Великой Отечественной войне.





Война оставила самый страшный след в истории Беларуси. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сёл, деревень и городов.









Отдать дань памяти погибшим к обелиску Победы пришли представители различных общественных организаций, профсоюзов, ветераны, молодёжь и школьники.