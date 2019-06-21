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В Гомеле найден водитель Ford, который нарушил правила проезда перекрёстка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле установлен водитель Ford Transit, который нарушил правила проезда перекрёстка.
Как
Нарушитель установлен, им оказался 38-летний местный житель. В отношении водителя начат административный процесс по ч. 10 ст. 18.14 КоАП РБ.
Мужчине грозит штраф от 5 до 20 базовых величин, также он может быть лишён водительских прав на 2 года.
На неделе в Витебске водитель Mitsubishi попал в ДТП на мосту.
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Новости Беларуси. В Гомеле установлен водитель Ford Transit, который нарушил правила проезда перекрёстка. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 12 июня в...
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