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II Европейские игры: в субботу разыграют 24 комплекта медалей
Источник материала: БДГ
Соревнования по баскетболу 3Х3, боксу, настольному теннису, стендовой стрельбе, спортивной акробатике, велоспорте (шоссе), художественной гимнастике, дзюдо, самбо, стрельбе из лука и пулевой стрельбе пройдут в Минске во второй день Евроигр.
Программа соревнований II Европейских игр началась в пятницу до церемонии открытия мультиспортивного форума, но имена первых медалистов станут известны сегодня.
II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них участвуют более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Будут разыграны 200 комплектов наград в 15 видах спорта. В составе белорусской команды 221 спортсмен.
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Соревнования по баскетболу 3Х3, боксу, настольному теннису, стендовой стрельбе, спортивной акробатике, велоспорте (шоссе), художественной гимнастике, дзюдо, самбо,...
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