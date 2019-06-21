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II Европейские игры: в субботу разыграют 24 комплекта медалей

22.06.2019 11:08 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Соревнования по баскетболу 3Х3, боксу, настольному теннису, стендовой стрельбе, спортивной акробатике, велоспорте (шоссе), художественной гимнастике, дзюдо, самбо, стрельбе из лука и пулевой стрельбе пройдут в Минске во второй день Евроигр.

Программа соревнований II Европейских игр началась в пятницу до церемонии открытия мультиспортивного форума, но имена первых медалистов станут известны сегодня.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них участвуют более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Будут разыграны 200 комплектов наград в 15 видах спорта. В составе белорусской команды 221 спортсмен.

 
Теги: Минск
 
 
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Соревнования по баскетболу 3Х3, боксу, настольному теннису, стендовой стрельбе, спортивной акробатике, велоспорте (шоссе), художественной гимнастике, дзюдо, самбо,...
 
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