II Европейские игры: в субботу разыграют 24 комплекта медалей

Соревнования по баскетболу 3Х3, боксу, настольному теннису, стендовой стрельбе, спортивной акробатике, велоспорте (шоссе), художественной гимнастике, дзюдо, самбо, стрельбе из лука и пулевой стрельбе пройдут в Минске во второй день Евроигр.

Программа соревнований II Европейских игр началась в пятницу до церемонии открытия мультиспортивного форума, но имена первых медалистов станут известны сегодня.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них участвуют более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Будут разыграны 200 комплектов наград в 15 видах спорта. В составе белорусской команды 221 спортсмен.