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В Минске зажгли огонь II Европейских игр
22.06.2019 10:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко и Надежда Скардино, Дмитрий Довгаленок, которые и зажгли огонь II Европейских игр в Минске.
Как сообщает
Монтаж декораций и оборудования занял 26 дней, а демонтаж займет всего 12 часов. Уже 23 июня на стадионе должен состояться турнир по легкой атлетике.
II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Белорусскую команду на масштабном спортивном форуме в Минске во всех видах программы представит 221 атлет.
Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в октябре 2016 года в Минске. Впервые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку, где белорусская команда была представлена 151 спортсменом в 24 видах спорта. 48 из них стали призерами Игр, завоевав 43 медали, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовых.
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Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко и Надежда Скардино, Дмитрий Довгаленок, которые и зажгли огонь II Европейских игр в...
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