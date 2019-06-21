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В Минске зажгли огонь II Европейских игр

22.06.2019 10:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Минске зажгли огонь II Европейских игр

Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко и Надежда Скардино, Дмитрий Довгаленок, которые и зажгли огонь II Европейских игр в Минске.

Как сообщает БЕЛТА, Эстафета "Пламя мира" стартовала 3 мая в Риме и за 50 дней преодолела более 7 тыс. км. Факел Игр на пути в Минск был поднят на высшую точку Европы гору Монблан. "Пламя мира" встречали в Словении, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польше. В Беларуси огонь побывал в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях. В Минске эстафета находилась с 17 июня. За это время огонь Игр побывал в самых знаковых местах белорусской столицы: на площадях Государственного флага, Победы и Октябрьской, крупнейших предприятиях города, у Национальной библиотеки.
Официальное название чаши огня II Европейских игр на стадионе "Динамо" - Чаша цветущего папоротника (The Fern Flower Cauldron). Это модернизированная чаша московской Олимпиады 1980 года, украшенная узором с аллюзией на папоротник. Символично, что и в эстафете огня 1980 года, и эстафете "Пламя мира" принял участие выдающийся белорусский борец Александр Медведь, который пронес огонь II Европейских игр на площади Государственного флага.
По информации организаторов, на церемонии открытия II Европейских игр было задействовано 300 тонн оборудования, 150 тонн светотехнических конструкций, 6 тонн звукового оборудования.

Монтаж декораций и оборудования занял 26 дней, а демонтаж займет всего 12 часов. Уже 23 июня на стадионе должен состояться турнир по легкой атлетике.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Белорусскую команду на масштабном спортивном форуме в Минске во всех видах программы представит 221 атлет.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в октябре 2016 года в Минске. Впервые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку, где белорусская команда была представлена 151 спортсменом в 24 видах спорта. 48 из них стали призерами Игр, завоевав 43 медали, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовых.

 
Теги: Минск
 
 
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Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко и Надежда Скардино, Дмитрий Довгаленок, которые и зажгли огонь II Европейских игр в...
 
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