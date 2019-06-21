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«Когда к нам приходят гости, это всегда неудобно». Как Минск встретил Европейские игры и иностранцев

22.06.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под аккомпанемент Игоря Крутого, вокал Анны Нетребко, панские бургеры из драников и салют на стадионе «Динамо» стартовали II Европейские игры. Впечатления минчан и гостей от церемонии открытия, а также их ожидания от спортивной 10-дневки в белорусской столице — в репортаже SPORT.TUT.BY.

«Когда к нам приходят гости, это всегда неудобно»


С самого утра пятницы в Минске было горячо. Жители города-героя только выбирались на работу, а за окном уже было +27°С и вовсю кипели последние приготовления к открытию II Европейских игр.

Иностранцы с интересом пролистывали меню на центральных террасах кафе в поисках чего-нибудь картофельного. Волонтеры бодро раздавали «пятеры» прохожим и вручали карты Минска. Все — от уличных музыкантов до сотрудников правопорядка — расхаживали по городу в накрахмаленных белых рубашках и всем своим видом напоминали: праздник к нам приходит.


— Европейские игры — это очень значимое событие. Мы собираемся и на церемонию открытия, и на соревнования, — говорят работницы юридической сферы Светлана и Ирина. — Начнем с художественной гимнастики, дальше — велогонки.

— Вы спортивные болельщицы?

— Мы болельщицы своей страны. Радуемся тому, как в Минске все четко организовано, особенно работа волонтеров. Посмотрите, сколько к нам приехало иностранцев! Не знаем точно, из каких стран, но говорят они в основном на английском.

Спрашиваем, ощутили ли минчанки дискомфорт в повседневной жизни из-за подготовки к Играм.


— Когда к нам приходят гости, это всегда неудобно: надо убрать дома, приготовить кучу еды, потом прибрать за ними. С одной стороны, конечно, некомфортно. А с другой, мы делаем это для того, чтобы всем было весело и радушно. Так и с Европейскими играми. Подготовка вызвала определенные неудобства. Но ничего, потерпим. Если смотреть шире, Минск сейчас очень крут. А пробки — это ерунда. В часы пик мы становимся еще ближе друг к другу.

«Думали, Минск — бедный город. А вы одеваетесь, как в Нью-Йорке»

Во второй половине дня у стадиона «Динамо», на котором ожидалось открытие Игр, постепенно разгоралась движуха. В точках общепита — хот-доги или панские бургеры из драников за пять рублей. В сувенирных палатках — мерч на любой вкус и кошелек.


— Самый ходовой товар у нас — бейсболки. Почему-то именно черные, стоят 26 рублей. Еще активно берут льняные полотенца для лица и магниты, что вполне традиционно, — говорит продавец-консультант.

Большинство иностранцев, прогуливающихся по фан-зоне у стадиона, — персональные болельщики конкретных атлетов.

— Мой брат — дзюдоист. Так что мы с родителями и друзьями приехали его поддержать, — рассказывает молодой швейцарец. — Мы впервые в Восточной Европе. Сразу скажу: у вас очень и очень дешево. Сравнить со Швейцарией? Ха-ха, да это невозможно. А еще Минск — очень  красивый город. Сегодня брали обзорную экскурсию, завтра пойдем на вторую.


Джордин и Майкл Кейси прилетели в Беларусь болеть за свою дочь — метательницу копья из Ирландии.

— Мы ездим на все-все соревнования дочери, — с гордостью говорит Джордин. — Но это наше первое путешествие на восток Европы.

Говоря о впечатлениях от страны, Майкл эмоционально вступает:

— Беларусь просто нереальная! Понятное дело, мы летели сюда с кучей стереотипов в голове. Думали, что Минск — это старый бедный город. А, оказывается, он в таком аккуратном, презентабельном состоянии. И люди у вас очень дружелюбные. Мы даже не замечаем языкового барьера.


— Для нас стало сюрпризом, настолько Минск современный и фешенебельный. А какие здесь модные жители! Мы с мужем обсуждали, что минчане одеваются, как в Париже, Нью-Йорке или Дубае. Вы очень модные, правда. Мы не встречали на улицах обычных людей — все какие-то особенные и по-своему очень красивые.

«Можно подумать, без фирмы Крутого белорусы бы не справились»

Впрочем, если по-честному, иностранцев на подходе к стадиону было маловато (днем сыщешь разве что с олимпийским огнем). Зато белорусов разных возрастов — хватало.

Диктор и многолетний голос стадиона «Динамо» Леонид Бондарович тоже не смог пройти мимо «такого грандиозного мероприятия».


— Решил посетить свой родной стадион, который в разные годы принимал много значимых событий. Здесь сражались наши легкоатлеты, «Динамо-Минск» завоевывал золотые медали, БАТЭ обыгрывал «Баварию». Правда, ощущения праздника Европейских игр пока нет. Я не вижу моря иностранцев, о котором сообщали СМИ. Впрочем, меня это не удручает.

Еще один повод прийти на открытие — это посмотреть шоу, которое нам привез Игорь Крутой со своей фирмой, — продолжает Бондорович. — Можно подумать, сами белорусы не справились бы. Мы умеем делать красиво и не хуже, чем россияне. Но, раз так решили, оценим, как все получилось с точки зрения режиссерской работы. Я все-таки в этом немножко понимаю.


«Я против таких праздников. Что это — пир во время чумы?»

А вот у семейной пары, перекусывающей мороженым в душный летний вечер, мнения об Играх разделились.

— Я против таких праздников, — пытается быть честным муж. — Когда голод и холод, и дров ни полена… Что это, пир во время чумы?

— Саша, пойдем, а то сейчас договоришься. Тебе это надо? — прерывает его супруга и поскорее уводит мужа подальше от греха и диктофона. — Нам все очень нравится.


Шоу-программа, которую с трибун наблюдали в том числе нечастые в Минске гости Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, Игорь Додон и другие политики, была рассчитана на два часа с копейками. Организаторы попытались впечатлить сценой, вращающейся на 360 градусов, технологией дополнительной реальности, оперными звездами в заявке и мощным перфомансом с акцентом на уникальности белорусской истории и культуры.

«Очень красиво представили страну»

Надо сказать, местами получилось очень мощно и душевно. Зрители по соседству то ли с юмором, то ли с гордостью говорили, что церемония открытия стала отличным пособием для гостей из ближнего зарубежья, по которому можно наконец втолковать: у Беларуси своя история, свои герои, своя культура, свой язык и свое наследие.


— Когда выбежал зубр, не по себе стало, наверное, даже Медведеву с Кадыровым, — шутили белорусы на трибунах.

— Меня особенно впечатлил блок про Беловежскую пущу и эпизод с зубром, — делилась эмоциями после церемонии призер лондонской Олимпиады Любовь Черкашина. — Мне кажется, мы очень красиво представили страну. Единственная сложность, которая могла возникнуть у иностранных зрителей, это чтение по английским субтитрам. Бегущая строка была очень быстрой. Из-за этого некоторые, возможно, не успели уловить глубокий смысл звучавших стихотворений и песен.


На минском шоу, в отличие от бакинского четырехлетней давности, не было Леди Гаги или ее коллег по поп-цеху. Анонсированной суперзвездой церемонии открытия стала оперная певица Анна Нетребко.

— А еще какие-то звезды будут? — с надеждой уточняли коллеги-журналисты из Словакии.

Но Анна в сверкающем платье да зажженное олимпийское пламя венчала шоу-программу. Занавес, культурно расходимся, объявили дикторы.


— Конечно, мы скажем, что церемония открытия в Баку была лучше, — шутят азербайджанские журналисты. — Там был наш родной город, наша страна. Но, по правде говоря, и у вас все прошло на очень высоком уровне. Неважно, что не было звезды уровня Леди Гаги. Это все-таки вопрос бюджета и финансовых возможностей. Зато все без эксцессов. Здорово, что организаторы сделали акцент на белорусской культуре и истории. Кое-что мы для себя узнали, а подробности уже будем гуглить.

Потоки зрителей неспешно потянулись к выходу, а дальше — к станциям метро, которое в ночь открытия II Европейских игр непривычно работало до четырех утра.


По улице Кирова разносились песни «Руки вверх», минчане смотрели по сторонам и переваривали то, что в ближайшие дни в городе поселятся ощущение праздника и свободы.

— Крошка моя, я по тебе скучаю! — подпевали прохожие. Опера оперой, а попса по расписанию.


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Теги: Минск
 
 
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