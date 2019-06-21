Советы по выбору кровли для бани

Источник материала: Tut.by



Выбор качественных строительных материалов и правильных конструкций — важный аспект при строительстве бани. Особенно это касается устройства кровли, которая должна выдерживать высокую температуру и влажность. Выбор правильного типа крыши снизит нагрузку воздействий изнутри и снаружи. Сегодня мы расскажем, какой должна быть кровля для бани.

Содержание:

Тип крыши для бани





В зависимости от площади и расположения строения можно выбрать односкатный или двускатный тип крыши.

Односкатная применяется, если баня примыкает к дому. Важный момент: для установки такой крыши площадь помещения должна быть от 15 квадратных метров.

Двускатная крыша применяется для отдельно стоящих строений. Ее конструкция позволяет сделать чердак с дополнительной теплоизоляцией или мансарду для отдыха.

Угол ската крыши зависит от климатических условий: для местности с большим количеством осадков угол наклона крыши стоит делать до 45 градусов, для местности с частыми ветрами скат должен быть более пологим.

Несущая конструкция





От несущей конструкции зависит, какой тип кровли для бани мы сможем выбрать.

Сборка стропильных ферм, то есть несущей конструкции крыши, — это начало строительных работ. Систему собирают на земле или прямо на срубе.

К мауэрлату (брусу, уложенному сверху стены по периметру) крепятся железными скобами стропильные балки.

Далее с помощью коньковой доски сшивают стропильные фермы, на которые крепится обрешетка. В зависимости от вида кровельного покрытия она бывает сплошной и шаговой.

После этого обшиваются фронтоны слоем досок или фанеры. Если на крыше запланирован чердак, оставляют место для окошка или двери.

В конце обрешетку покрывают слоем кровельного материала.

Теплоизоляция





Кровля для бани не может быть без теплоизоляции. От нее зависит защита деревянных балок и сохранение тепла в помещении. Теплоизоляция также препятствует образованию конденсата в холодное время года.

На стропила кладут ветро- и влагоизоляционный слой, после которого следует утеплитель: стекловата, минеральная вата или пенополистирол. Между стропил внахлест стелются листы волокнистого материала, также утеплителя.

Далее укладывается гидроизоляция для защиты от влаги.

Для обшивки потолка кладут слой паро- и теплоизоляции, за ним следует слой досок или гипсокартона.

Для вентиляции достаточно небольшого сквозняка. Важно не допустить провисания теплоизоляционных материалов, иначе процесс вентиляции будет нарушен.

Кровельные материалы





Материалы кровли для бани можно использовать любые: металлические листы, ондулин, шифер, гибкая черепица, мембранная кровля и рубероид.

Выбор зависит от вида обрешетки, типа крыши и наклона скатов.

Металлочерепица недорогая, быстро крепится, выдерживает большие нагрузки.

Ондулин водостойкий, легкий и бесшумный.

Шифер прочный, огнеупорный и дешевый, но содержит асбест.

Гибкая черепица не только красивая, а еще недорогая и бесшумная. Но может плохо реагировать на мороз.

не только красивая, а еще недорогая и бесшумная. Но может плохо реагировать на мороз. Мембранная кровля водостойкая, прочная и простая в укладке. Но ее легко могут привести в негодность органические масла и растворители.

Рубероид из стеклоткани и кровельного картона устойчив к осадкам и температурным перепадам.

Интересное решение для небольшой односкатной крыши: рубероид, покрытый слоем дерна. На два слоя рубероида укладывают дерн вверх корнями, на него — слой вниз корнями. Получается вариант кровли с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Слой достаточно тяжелый, поэтому понадобится мощная несущая конструкция. Если такую крышу не забывать поливать в засушливое время года, она прослужит десятилетия.

Мы рассказали, какой может быть кровля для бани, строение крыши и несущей конструкции. Но для того, чтобы установка была проведена надлежащим образом, рекомендуем обратиться к профессионалам, выполняющим кровельные работы.

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