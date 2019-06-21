Сына бывшего рулевого минского «Динамо» выбрали под 1-м номером на драфте НХЛ, белорусов в 1-м раунде нет

На «Роджерс-Арене» в Ванкувере завершился 1-й раунд драфта НХЛ 2019 года.









Джек Хьюз и Каапо Какко. Фото: nhl.com





Как и предсказывали эксперты, под 1-м номером «Нью-Джерси» выбрал 18-летнего американского нападающего Джека Хьюза.





Джек Хьюз — сын бывшего главного тренера минского «Динамо» Джима Хьюза, под руководством которого «зубры» начинали свой первый сезон в КХЛ. Однако у руля минского «Динамо» он провел тогда только 17 матчей, в которых команда набрала лишь 11 очков, после чего специалист был уволен.





Вернувшись в Северную Америку, до 2015 года он трудился директором отдела по развитию молодых игроков в «Торонто Мэйпл Лифс». А в последние годы сконцентрировался на воспитании сыновей, сделав из них лидеров юниорской и молодежной сборной США.





Джек Хьюз считался главным фаворитом нынешнего драфта еще в 2018 году, когда он был признан самым ценным юниорского ЧМ-2018 среди игроков до 18 лет.





В минувшем сезоне он выступал за юниорскую сборную США в соревнованиях американской национальной программы развития (USDP) и в 50 матчах набрал 112 (34+78) очков. Также на его счету 48 (12+36) баллов в 24 поединках в юниорской хокккейной лиге США (USHL).





В прошедшем сезоне Джек Хьюз также выступил за сборную США на трех чемпионатах мира. На юниорском завоевал бронзу и стал лучшим бомбардиром турнира с 20 (9+11) очками.









На молодежном (U20) чемпионате мира его команда уступила золото финнам (2:3), а сам Хьюз выглядел не столь ярко, как среди сверстников — 4 (0+4) очка в 4 поединках и вынужден был пропустить несколько игр из-за травмы.





На взрослом ЧМ в Словакии Джек Хьюз в 7 поединках отметился 3 (0+3) результативными баллами, а сборная США заняла 7-е место, вылетев в четвертьфинале после поражения от мегазвездной России (3:4).





Под 2-м номером на нынешнем драфте был выбран 18-летний финский вундеркинд Каапо Какко, права на которого теперь принадлежат «Нью-Йорк Рейнджерс».





Финский форвард решил в этом году не ехать на юниорский чемпионат мира, но зато феерил на взрослом ЧМ в Словакии, где завоевал золото и набрал 7 (6+1) очков в 10 поединках. После этого даже заговорили о том, что он может потеснить Хьюза с первой строки на драфте. Но в итоге все же остался вторым.





Зимой Какко сыграл также на молодежном чемпионате мира, где отметился 5 (2+3) очками в 7 матчах и выиграл золото. А на клубном уровне он провел минувший сезон во взрослом чемпионате Финляндии в составе ТПС из Турку. На его счету 38 (22+16) баллов в 45 матчах «регулярки» и 5 (4+1) очков в 5 играх плей-офф.





А вот под третьим номером на драфте отчасти сюрпризно ушел 18-летний центральный нападающий Кирби Дах, его взял «Чикаго». При этом в преддрафтовом рейтинге он шел 8-м. Минувший сезон канадец провел за «Саскатун Блэйдс» в юниорской Западной хоккейной лиге (WHL). В 62 матчах регулярного чемпионата заработал 73 (25+48) очка, а еще 8 (5+3) баллов набрал в 10 играх плей-офф.





18-летний канадский защитник Боуэн Байрам, находившийся в рейтинге на 3-й позиции, на драфте выбран под 4-м номером клубом «Колорадо». Выступая в WHL за «Ванкувер Джайентс», он набрал 71 (26+45) балл в 67 поединках в «регулярке» и 26 (8+18) очков в 22 играх плей-офф. Он стал лучшим снайпером чемпионата среди защитников, а в плей-офф стал лучшим бомбардиром среди всех игроков.





Отметим также присутствие в 1-м раунде всего одного россиянина (Василия Подколзина под 10-м номером) и высокий 6-й номер немецкого защитника Морица Зайдера, который перед драфтом котировался не выше 15-й позиции.





Белорусов в 1-м раунде не выбрал ни один клуб, хотя довольно высокие шансы на это были у 18-летнего защитника Владислава Колячонка («Флинт», OHL), у которого была 22-я позиция hockeyprospect.com.





Оставшиеся раунды драфта НХЛ (со 2-го по 7-й раунд) пройдут в ночь на 23 июня. Начало процедуры запланировано в субботу на 20.00 по белорусскому времени.





Помимо Владислава Колячонка, шансы быть выбранными на драфе имеют белорусские форварды Алексей Протас («Принс Альберт», WHL), Владимир Алистров («Эдмонтон Ойл Кингз», WHL), Евгений Оксентюк («Шахтер», Солигорск), Иван Дроздов («Динамо-Минск») и защитник Сергей Сапего («Принс Альберт», WHL).









1-й раунд драфта НХЛ-2019





1. Джек Хюз (нападающий, США) («Нью-Джерси Дэвилз»)

2. Каапо Какко (н, Финляндия) («Нью-Йорк Рейнджерс»)

3. Кирби Дах (н, Канада) («Чикаго»)

4. Боуэн Байрам (защитник, Канада) («Колорадо»)

5. Алекс Теркотт (н, США) («Лос-Анджелес»)

6. Мориц Зайдер (з, Германия) («Детройт»)

7. Дилан Козенс (н, Канада) («Баффало»)

8. Филип Броберг (з, Швеция) («Эдмонтон»)

9. Тревор Зеграс (н, США) («Анахайм»)

10. Василий Подколзин (н, Россия) («Ванкувер»)

11. Виктор Сёдерстрём (з, Швеция) («Аризона»)

12. Мэтью Болди (н, США) («Миннесота»)

13. Спенсер Найт (вратарь, США) («Флорида»)

14. Кэм Йорк (з, США) («Филадельфия»)

15. Коул Кофилд (н, США) («Монреаль»)

16. Алекс Ньхук (н, Канада) («Колорадо»)

17. Пэйтон Кребс (н, Канада) («Вегас»)

18. Томас Харли (з, Канада) («Даллас»)

19. Ласси Томсон (з, Финляндия) («Оттава»)

20. Вилле Хейнола (з, Финляндия) («Виннипег»)

21. Самюэль Пулен (н, Канада) («Питтсбург»)

22. Тобиас Бьёрнфут (з, Швеция) («Лос-Анджелес»)

23. Симон Холмстрем (н, Швеция) («Нью-Йорк Айлендерс»)

24. Филип Томачино (н, Канада) («Нэшвилл»)

25. Коннор Макмайл (н, Канада) («Вашингтон»)

26. Джейкоб Пеллетье (н, Канада) («Калгари»)

27. Нолан Фут (н, Канада) («Тампа»)

28. Райан Сузуки (н, Канада) («Каролина»)

29. Брэйдон Трейси (н, Канада) («Анахайм»)

30. Джон Бичер (н, США) («Бостон»)

31. Райан Джонсон (з, США) («Баффало»).





«Филадельфия» и «Аризона» во время драфта произвели обмен. Отдав 11-й пик, «Филадельфия» получила право выбора под 14-м и 45-м номерами.



