Фортепианные дуэли и 12 часов живой музыки – 22 июня в Минске пройдет «Большой фортепианный марафон»

Фестиваль стартует в 10:00 в Белорусской государственной филармонии по адресу пр. Независимости, 50. Вход для гостей бесплатный. В программе — выступления лучших отечественных пианистов на нескольких роялях, как соло, так и в ансамбле, интерактивные музыкальные развлечения, конкурсы и викторины. Праздник музыки продлится 12 часов.





«Большой фортепианный марафон» проходит в рамках Культурной программы II Европейских игр при участии культурно-образовательного пространства «Мир классической музыки» и «Музыкальной школы Артема Шаплыко».