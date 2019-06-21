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Фортепианные дуэли и 12 часов живой музыки – 22 июня в Минске пройдет «Большой фортепианный марафон»
Источник материала: Партизан
«Большой фортепианный марафон» пройдет 22 июня в Белорусской государственной филармонии. Гостей ждут 12 часов живой музыки, дуэли исполнителей, одновременная игра в 8 рук и другие сюрпризы, сообщили корреспонденту агентства
Фестиваль стартует в 10:00 в Белорусской государственной филармонии по адресу пр. Независимости, 50. Вход для гостей бесплатный. В программе — выступления лучших отечественных пианистов на нескольких роялях, как соло, так и в ансамбле, интерактивные музыкальные развлечения, конкурсы и викторины. Праздник музыки продлится 12 часов.
«Большой фортепианный марафон» проходит в рамках Культурной программы II Европейских игр при участии культурно-образовательного пространства «Мир классической музыки» и «Музыкальной школы Артема Шаплыко».
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Фортепианные дуэли и 12 часов живой музыки – 22 июня в Минске пройдет «Большой фортепианный марафон»
«Большой фортепианный марафон» пройдет 22 июня в Белорусской государственной филармонии. Гостей ждут 12 часов живой музыки, дуэли исполнителей, одновременная игра...
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