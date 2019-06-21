ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему белорусы часто разводятся, хоть и очень ценят семью

22.06.2019 10:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как низкий уровень счастья портит семейную жизнь.

Почему белорусы часто разводятся, хоть и очень ценят семью
Парламентарии в первом чтении поддержали обязательное информирование судами и ЗАГСами приходящих развестись пар о возможности обратиться к медиатору и попытаться спасти брак, пишет .zautra.by Власти рассчитывают, что это станет дополнительной возможностью для сохранения семей белорусов.
В 2018 году на 60 тысяч браков приходилось 33 тысячи разводов, годом раньше на 66,2 тысячи браков − 32 тысячи разводов. Большинство разводов приходилось на пары в возрасте 30-34 лет.

В то же время опросы показывают, что семья для большинства белорусов – самая значимая ценность.

-- Более 80% говорят, что она очень важна. На первое место семью ставят чаще, чем досуг, работу, религию и друзей, − говорит социолог Елена Артёменко.

Развод сказывается на благополучии членов семьи, а в большом масштабе это явление затрагивает значительную часть населения.

Ключевыми мотивами для конфликтов в семье выступают распределение обязанностей (их указывают 24% семейных людей) и деньги (21%). А женщины чаще выступают инициаторами развода (в 43% случаев), чем мужчины (18%). Особенно этот разрыв заметен в семьях, где есть дети.

Если учесть, что после развода мужчины чаще женятся повторно, чем женщины, зато дети в абсолютном большинстве случаев остаются с матерью, то в более уязвимом положении оказываются именно женщины с детьми.

− Около 20% детей воспитываются матерями в одиночку. Положение матери в такой семье хуже с точки зрения возможности получить образование, повысить свой доход. Это снижает уровень счастья и удовлетворенности, − говорит Елена Артёменко.

Как показывают результаты исследования «Поколения и гендер», во время которого в 2017 году на вопросы о личных и семейных отношениях ответили более 10 тысяч респондентов, у детей тоже ухудшается качество жизни и сужается круг возможностей. Те, кто растет в семье с одним родителем, на 8,4% реже получают высшее образование, на 5,6% реже получают доход выше 400 рублей (по данным на 2017 год). Вероятность иметь партнера у них ниже на 9,2%, чем у детей, которые росли в семье с обоими родителями.

От чего зависит крепость брака

Белорусы стали откладывать брак на более поздние годы. В 2018 году средний возраст вступления в первый брак у женщин был 26 лет, у мужчин – 28 лет.

С одной стороны, это свидетельствует о более осознанном и обдуманном решении – оба партнера до этого успели получить образование и опыт работы, как и опыт развития отношений. Но даже сознательность почти 30-летних супругов не гарантирует крепость брака.

− К сожалению, возраст вступления в брак и неустойчивость брака − это параллельные тенденции. Повышение возраста вступающих в брак проблему не решит. Она больше связана с изменением видения семьи и цели брака: если в традиционных ценностях главное для семьи долг и дети, то в современных семьях важную роль играют личные отношения. И если качество отношений пару не устраивает, люди готовы на разрыв, − объясняет Елена Артёменко.

Хотя в разводах может быть определенная логика. Эксперт ссылается на мнение специалистов в эволюции человека, которые утверждают, что у человека как вида биологически обусловленная форма сексуальных отношений − сериальная моногамия, когда моногамные отношения длятся 7-8 лет, после чего происходит смена партнера.

− У нас как раз большинство разводов приходится на браки продолжительностью 5-9 лет, − отмечает эксперт.

Как уменьшить число разводов?

Решить проблему массовых разводов не так просто.

− В Беларуси с точки зрения эмоционального состояния в обществе все не очень хорошо: рейтинговые исследования исследовательского центра Gallup показывают, что белорусы − самая неэмоциональная нация. Уровень счастья у них − один из самых низких в мире, высокий уровень самоубийств, потребления алкоголя, − объясняет эксперт.

Задача стоит шире, чем забота о гармонии в семейных парах и устойчивости института брака. Среди причин разрыва основными являются материальные проблемы и злоупотребление алкоголем. Это означает, что косвенно на статистику по разводам могут повлиять улучшение экономического положения людей и повышение культуры потребления алкоголя.

Это также вопрос формирования культуры обращения к психологу, воспитание в духе конструктивного поведения в конфликтах и в целом большей степени осознанности людей.

− Если воспитывать более уравновешенных, эмоционально зрелых людей, думаю, проблема неустойчивости семей может решаться достаточно успешно, − отмечает Елена Артёменко.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как низкий уровень счастья портит семейную жизнь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Деревни пели и плясали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика