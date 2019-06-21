Один и без охраны: новый глава МВД гуляет по Минску









Юрий Караев возглавил министерство 11 июня, сменив на этом посту Игоря Шуневича. Новый министр придерживается мнения, что «задача МВД — защищать людей, а не карать, как раньше поступали органы НКВД».





Что же касается Европейских игр, то, как заявил Караев, белорусская милиция предстанет перед иностранными гостями вежливой, корректной и по возможности незаметной. В этой связи рекомендация одна: помнить, что гостей встречают с улыбкой, как если бы в твой дом пришли друзья, добавил он.





К слову, 21 июня Юрию Караеву исполнилось 53 года.







