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Один и без охраны: новый глава МВД гуляет по Минску
Источник материала: Партизан
Министр внутренних дел беседует с подчиненными. Юрий Караев попал в объектив в пятницу вечером, когда вышел из министерства и направился в сторону стадиона «Динамо».
Юрий Караев возглавил министерство 11 июня, сменив на этом посту Игоря Шуневича. Новый министр придерживается мнения, что «задача МВД — защищать людей, а не карать, как раньше поступали органы НКВД».
Что же касается Европейских игр, то, как заявил Караев, белорусская милиция предстанет перед иностранными гостями вежливой, корректной и по возможности незаметной. В этой связи рекомендация одна: помнить, что гостей встречают с улыбкой, как если бы в твой дом пришли друзья, добавил он.
К слову, 21 июня Юрию Караеву исполнилось 53 года.
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Министр внутренних дел беседует с подчиненными. Юрий Караев попал в объектив в пятницу вечером, когда вышел из министерства и направился в сторону стадиона...
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