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Процедура ликвидации Витебского ОАО "КИМ" продлена до 30 августа

22.06.2019 10:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации Витебского ОАО "КИМ" до 30 августа 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Как пояснил антикризисный управляющий Михаил Ивченко, это связано с необходимостью решить организационные вопросы по делу о банкротстве, в том числе по передаче имущества принимающим организациям, сдаче металлолома. 

Распродажа недвижимости предприятия, по решению собрания кредиторов, завершена 30 апреля 2019 года. Последний результативный аукцион прошел в начале апреля, когда единственный участник приобрел почти за Br70,6 тыс. изолированное помещение площадью около 133 кв.м по ул.Академика Павлова в Витебске. До этого помещение использовал антикризисный управляющий в административно-хозяйственной деятельности. 

Невостребованные объекты распределялись между кредиторами в счет погашения долгов, в итоге у 8 зданий и сооружений появились новые собственники. До окончания ликвидационного производства предстоит определить принимающие организации и завершить передачу непринятых кредиторами объектов недвижимости (в общей сложности 44), в том числе инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства. 


По данным на 20 июня, в реестре требований кредиторов остается задолженность на общую сумму почти Br16,7 млн, погашены долги по заработной плате, перед Фондом социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах". 

Экономический суд Витебской области признал предприятие банкротом в августе 2015 года. Процедура ликвидации продлевалась 8 раз. Очередное заседание суда по итогам ликвидационного производства назначено на 9 сентября 2019 года.

 
Теги: Витебск
 
 
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Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации Витебского ОАО "КИМ" до 30 августа 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.
 
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