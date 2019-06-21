Как пояснил антикризисный управляющий Михаил Ивченко, это связано с необходимостью решить организационные вопросы по делу о банкротстве, в том числе по передаче имущества принимающим организациям, сдаче металлолома.





Распродажа недвижимости предприятия, по решению собрания кредиторов, завершена 30 апреля 2019 года. Последний результативный аукцион прошел в начале апреля, когда единственный участник приобрел почти за Br70,6 тыс. изолированное помещение площадью около 133 кв.м по ул.Академика Павлова в Витебске . До этого помещение использовал антикризисный управляющий в административно-хозяйственной деятельности.





Невостребованные объекты распределялись между кредиторами в счет погашения долгов, в итоге у 8 зданий и сооружений появились новые собственники. До окончания ликвидационного производства предстоит определить принимающие организации и завершить передачу непринятых кредиторами объектов недвижимости (в общей сложности 44), в том числе инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства.









По данным на 20 июня, в реестре требований кредиторов остается задолженность на общую сумму почти Br16,7 млн, погашены долги по заработной плате, перед Фондом социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах".





Экономический суд Витебской области признал предприятие банкротом в августе 2015 года. Процедура ликвидации продлевалась 8 раз. Очередное заседание суда по итогам ликвидационного производства назначено на 9 сентября 2019 года.