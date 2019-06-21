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Рассекречены документы о защитниках Брестской крепости

22.06.2019 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минобороны России создало на своем сайте раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

В основу проекта легли документы из фондов Центрального архива ведомства. На портале рассказывается о выдающемся подвиге защитников, выложены наградные листы бойцов РККА, свидетельские показания о гибели солдат, пишет lenta.ru. Также опубликованы рассекреченные документы того периода, в том числе о боевых подразделениях на западных рубежах в момент нападения Германии на СССР.

Брестская крепость подверглась атаке гитлеровских войск в первый день Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года. Ее оборона, ставшая одной из ярчайших страниц в истории войны, длилась до конца августа. Советские войска освободили ее 28 июля 1944 года.


 
 
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Минобороны России создало на своем сайте раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
 
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