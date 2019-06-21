Рассекречены документы о защитниках Брестской крепости

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lenta.ru . Также опубликованы рассекреченные документы того периода, в том числе о боевых подразделениях на западных рубежах в момент нападения Германии на СССР. В основу проекта легли документы из фондов Центрального архива ведомства. На портале рассказывается о выдающемся подвиге защитников, выложены наградные листы бойцов РККА, свидетельские показания о гибели солдат, пишет. Также опубликованы рассекреченные документы того периода, в том числе о боевых подразделениях на западных рубежах в момент нападения Германии на СССР.





Брестская крепость подверглась атаке гитлеровских войск в первый день Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года. Ее оборона, ставшая одной из ярчайших страниц в истории войны, длилась до конца августа. Советские войска освободили ее 28 июля 1944 года.



