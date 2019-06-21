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Рассекречены документы о защитниках Брестской крепости
Источник материала: Партизан
Минобороны России создало на своем сайте раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Фото: Александр Моклецов / РИА Новости
В основу проекта легли документы из фондов Центрального архива ведомства. На портале рассказывается о выдающемся подвиге защитников, выложены наградные листы бойцов РККА, свидетельские показания о гибели солдат, пишет
Брестская крепость подверглась атаке гитлеровских войск в первый день Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года. Ее оборона, ставшая одной из ярчайших страниц в истории войны, длилась до конца августа. Советские войска освободили ее 28 июля 1944 года.
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Минобороны России создало на своем сайте раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
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