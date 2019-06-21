Задержанных за пикет активистов вывезли за город и отпустили









«Люди в белом» вывезли их за город, поскручивала сначала номера со своих машин, чтобы мы их не нашли, а потом предложили нашим выйти. Ребята отказались, потому что в машини они не заходили, а их заносили. Поэтому предложили выносить их на руках. Вынесли», – написал в Facebook Николай Статкевич.





Около 15 активистов «Народнай Грамады» вышли с плакатами «Отстаньте от нас со своей интеграцией», «Путин! Мы не один народ» к фан-зоне Европейских игр. Их задержали.