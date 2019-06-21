Мост через Свислочь отремонтировали к Евроиграм. Посмотрите, каким он стал

Проект и результат / "Минск-Новости"

Мост не очень-то изменился — разве что стал немного выше. И доски на нем сейчас пропитанные огне- и влагоустойчивым веществом:









Новый мост / "Минск-Новости"

euroradio.fm на другом — в форме ладьи: Почему новый мост разочаровал минчан? Дело в том, что с полгода назад проектировщики показали горожанам два проекта реконструкции. Вместо угловатой послевоенной балки планировалось сделать воздушную конструкцию из белого металла. На одном проекте эта конструкция была в форме бабочки, пишетна другом — в форме ладьи:









Проект / "Минск-Новости"





комментирует агентство "Минск-Новости". Обновленный мост открыли за день до начала Европейских игр. Но получилось так, что реальность очень отличается от ожиданий. "Заметим, капремонт моста прошел в кратчайшие сроки — менее чем за три недели", —агентство "Минск-Новости". Обновленный мост открыли за день до начала Европейских игр.



