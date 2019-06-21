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Мост через Свислочь отремонтировали к Евроиграм. Посмотрите, каким он стал
Источник материала: Партизан
В Минске закончился ремонт пешеходного моста через Свислочь рядом с гостиницей "Юбилейная". Балку, установленную на этом месте ещё в 1947 году, заменили... на очень похожую балку.
Проект и результат / "Минск-Новости"
Мост не очень-то изменился — разве что стал немного выше. И доски на нем сейчас пропитанные огне- и влагоустойчивым веществом:
Новый мост / "Минск-Новости"
Почему новый мост разочаровал минчан? Дело в том, что с полгода назад проектировщики показали горожанам два проекта реконструкции. Вместо угловатой послевоенной балки планировалось сделать воздушную конструкцию из белого металла. На одном проекте эта конструкция была в форме бабочки, пишет
Проект / "Минск-Новости"
Но получилось так, что реальность очень отличается от ожиданий. "Заметим, капремонт моста прошел в кратчайшие сроки — менее чем за три недели", —
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В Минске закончился ремонт пешеходного моста через Свислочь рядом с гостиницей "Юбилейная". Балку, установленную на этом месте ещё в 1947 году, заменили... на очень...
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