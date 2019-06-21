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Мост через Свислочь отремонтировали к Евроиграм. Посмотрите, каким он стал

22.06.2019 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске закончился ремонт пешеходного моста через Свислочь рядом с гостиницей "Юбилейная". Балку, установленную на этом месте ещё в 1947 году, заменили... на очень похожую балку.


Проект и результат / "Минск-Новости"
 
Мост не очень-то изменился — разве что стал немного выше. И доски на нем сейчас пропитанные огне- и влагоустойчивым веществом:


Новый мост / "Минск-Новости"
Почему новый мост разочаровал минчан? Дело в том, что с полгода назад проектировщики показали горожанам два проекта реконструкции. Вместо угловатой послевоенной балки планировалось сделать воздушную конструкцию из белого металла. На одном проекте эта конструкция была в форме бабочки, пишет euroradio.fm на другом — в форме ладьи:


Проект / "Минск-Новости"

Но получилось так, что реальность очень отличается от ожиданий. "Заметим, капремонт моста прошел в кратчайшие сроки — менее чем за три недели", — комментирует агентство "Минск-Новости". Обновленный мост открыли за день до начала Европейских игр.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске закончился ремонт пешеходного моста через Свислочь рядом с гостиницей "Юбилейная". Балку, установленную на этом месте ещё в 1947 году, заменили... на очень...
 
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